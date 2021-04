Cs advierte que la reordenación de tráfico en Plaza Diversidad "es difícil de entender" y "generará más accidentes"

Como ha incidido en rueda de prensa la edil 'naranja' Rocío Fernández, "el equipo de Gobierno, de forma innecesaria, va a crear dos puntos negros para el tráfico rodado y peatonal de la ciudad", refiriéndose en concreto al cruce entre las calles Norte y Comandancia o al aumento del tráfico en el cercano colegio Navarrete El Mudo.

En concreto, sobre el cruce de Norte con Comandancia, la concejal ha señalado que supone una obligatoriedad de paso "que va a sustituir a la actual rotonda", una ordenación que ha calificado como "difícil de entender" y que va a ocasionar "más accidentes y atascos".

Además, ha apuntado que "desde el Gobierno local se ignora que va a llegar más tráfico al entorno del colegio Navarrete El Mudo, por la necesidad de que el tráfico vaya de Comandancia a Antonio Sagastuy y luego, girar a la izquierda, lo que va a suponer más flujo de vehículos apenas a 100 metros del centro escolar".

Igualmente, se ha referido a "la eliminación de aparcamientos" que va a sufrir la zona "sin que se ofrezca una alternativa". En este sentido, Fernández ha recordado que "si bien es cierto que el estacionamiento actual no puede convertirse en un almacén de vehículos, no se puede olvidar que sirve para vecinos de la zona, que no tienen garajes".

A ello ha sumado, también que sirve "para aparcamiento a gente que viene al centro a comprar o pasear, y no hay solución, no dan alternativa, parece que quieren expulsar los ciudadanos hacia los centros comerciales".

También ha recordado que, en la propia rotonda está ubicada la guardería municipal Casa Cuna, "algo que no se ha valorado, no se ha contado con la presencia en este entorno de los padres y madres de los niños, eso es un error".

Y ha sumado que "en general, el Gobierno local dice que se gana espacio peatonal, pero en la reordenación, las aceras no cambian de tamaño, porque la actuación, como es habitual con este Ejecutivo, se va a hacer con pintura y bolardos".

"De este modo -ha resumido- la Plaza que todos conocemos como la Fuente de Murrieta va a ver reducida su capacidad para vehículos, lo que va a conllevar, al final, más atascos, más ruidos y más contaminación por las retenciones que va a haber, sin que den soluciones alternativas a la salida de la rotonda".

Por todo ello, para la concejal de Ciudadanos "están trabajando de manera equivocada para fomentar el uso de la bicicleta, porque habría que hablar y hacer convivir a todas las formas de movilidad, y no imponer una en concreto".

"Es necesario para fomentar la bici trabajar en la concienciación y en recorridos seguros, pero no buscar enfrentamientos imponiendo modelos y reordenaciones compo ésta, sin hablar con todo el mundo", ha finalizado Rocío Fernández.