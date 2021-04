De 50 o 125 CC: ¿qué moto es mejor para moverse por la ciudad?

A pesar de la caída de las ventas en un 9%, el sector de motos y ciclomotores salvó 2020 y comienza el año con buenas perspectivas. Así lo señalan desde ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas: "Dadas las complejas circunstancias, ha sido un año positivo para el sector: se ha conseguido salvar el año. El cierre del mercado durante dos meses por la pandemia provocó un descenso general de las ventas; pero las ventajas en el mercado de la nueva movilidad para los consumidores han permitido que el sector supere el año con cifras menos negativas de las esperadas".

Con más de 150.000 unidades vendidas, desde la entidad apuntan que 2020 ha supuesto un avance en lo que a movilidad eléctrica se refiere, alcanzando una cuota de mercado cercana al 8% con 14.910 unidades matriculadas. ANESDOR estima ahora que el sector crecerá un 6,8% en 2021, siendo las motocicletas de cilindrada media y alta el segmento que más incrementaría sus ventas, con un total de 10,4%.

1 KYMCO AGILITY CITY 125

Por su diseño, moderno y con clase, destaca junto a un eficiente motor. El modelo del año 2021 ronda los 2.000 euros.

2 Honda PCX125 Desde 2.800 euros, destacan sus líneas futuristas y su motor de 4 V de refrigeración líquida, que ofrece más potencia, velocidad y aceleración.

3 Yamaha NMAX 125

Cuenta con un dinámico motor, que puede recorrer unos 300 km con un solo depósito de combustible. El último modelo supera los 3.000 euros.

Las más urbanas

Las scooters de 125CC lideran el mercado de las ventas -en 2020, los modelos más vendidos han sido la Kymco Agility City (5.704 unidades), la Honda PCX 125 (5.301 unidades) y la Yamaha NMAX 125 (4.688 unidades)–, dando buena prueba de que la moto se está consolidando como la mejor opción para la movilidad urbana.

Estos modelos de 125 CC son una excelente opción para los trayectos por la ciudad y las afueras, pues no necesitan un permiso especial (solo tres años de experiencia con el permiso de conducir B, el de coche). Resultan ágiles y cómodas para ir al trabajo o para una reunión con amigos en el centro de la ciudad, ya que es más fácil aparcar.

Cómo elegir el modelo

A la hora de escoger un modelo, hay que atender a cuestiones como la autonomía, la capacidad de carga y almacenaje (bajo el asiento y con opción de incorporar maletín); o el escudo protector, idóneo para días de mucho viento. El tamaño de la rueda es importante en cuestión de seguridad: las pequeñas son menos fiables si la calzada está mojada, mientras que con las grandes el contacto es mucho más seguro y ofrece mayor amortiguación.

Otro aspecto clave a la hora de elegir es el sistema antibloqueo de frenos ABS (que en los modelos superiores a 125CCya debe ir incorporado por ley). También cabe tener en cuenta si su uso va a ser para más de un viajero, y escoger en ese caso un modelo en el que el asiento trasero también resulte cómodo para el acompañante.

¿Y los ciclomotores?

Aunque las de 125 CC son las predilectas, esto no significa que los ciclomotores de 50 CC no supongan una alternativa más que suficiente, especialmente si su uso se limita a núcleos urbanos. Con la velocidad máxima a 30 o 50 km/h por la ciudad, no es necesario un vehículo con más potencia y este tipo de motos son más económicas y ligeras que los modelos de 125 CC.

Cuando se trata de gran cilindrada (de 250 CC en adelante), también existen excelentes opciones que, si bien tienen la misma estética scooter, suelen requerir el permiso A2 –obligatorio para aquellos modelos que alcancen una potencia máxima de 35 kW (algo menos de 47 cv)–. ¿La ventaja? Funcionan en ciudad y también nos serán útiles para una escapada de fin de semana a un lugar cerca de casa.

Sobre tres ruedas

Otra opción interesante para la ciudad son las motos de tres ruedas o trikes, sobre todo para conductores novatos que no tengan mucha confianza en las dos ruedas. Estos modelos ofrecen mayor estabilidad, comodidad y seguridad, además de una mejor frenada gracias al apoyo de las tres ruedas. Además, están exentas de pagar en las zonas de estacionamiento regulado, una de las ventajas más valoradas por los conductores de ciudad.

En cuanto a inconvenientes, tienen mayor consumo y menos agilidad, debido a que el peso es considerablemente mayor que los modelos de dos ruedas. La capacidad de maniobra en parado también está por debajo de las de dos ruedas, así como la aceleración y la velocidad, inferior que en las motocicletas de la misma cilindrada.