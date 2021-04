Kate Winslet revela que su hija es actriz y que está triunfando sin que nadie sepa quién es su madre

Es cierto que en una industria como Hollywood tener un apellido ilustre abre muchas puertas y de hecho hay sagas enteras, como los Huston, los Fonda, los Sheen, los Douglas o los Eastwood, que tienen o han tenido varios miembros en la élite. Pero hay otros que prefieren el camino más largo, como acaba de confesar Kate Winslet que está haciendo su hija.

A la manera de Nicolas Cage (cuyo verdadero nombre es Nicolas Kim Coppola), Mia Threapleton ha decidido que nadie va a poder vincularla a su madre de primeras en ningún casting y a sus 20 años ha demostrado que si va a comenzar a rodar en República Checa ha sido por méritos propios.

Mia es fruto de la relación que tuvo la intérprete de Titanic, Sentido y sensibilidad u ¡Olvídate de mí! con el asistente de dirección Jim Threapleton, que acabó en matrimonio en 1998 y en divorcio apenas tres años después, en 2001. El 12 de octubre del 2000 había nacido la futura actriz.

Winslet está de plena promoción de su nueva serie para HBO, Mare of Easttown, y ha concedido una entrevista al magacín televisivo Lorraine, donde ha expresado que siempre supo que habría un momento en el que se descubriría que era su hija a pesar de lo cuidadosos que han sido ambos padres, e incluso la propia Mia, con las redes sociales.

"De alguna forma ya sabía que esto iba a llegar, siempre tuve esa sospecha. Hace unos años se giró, me miró y me dijo que quería intentarlo", ha comentado la ganadora del Oscar sobre la decisión de su hija, que se decantó por el apellido paterno por ser más desconocido y lo que le ha permitido mantener un perfil bajo tanto en castings como en Instagram, cuya cuenta es privada y apenas si tiene 1.000 seguidores.

"Lo realmente crucial para ella fue que, al usar un apellido diferente [al mío], pasó desapercibida para los responsables de casting, que desconocían que era mi hija, y eso acabó siendo un buen impulso para su autoestima", ha señalado Winslet sobre la primera película de su hija, Shadows, recientemente estrenada.

Para llegar a protagonizar esta cinta de terror dirigida por el italiano Carlo Lavagna (aunque está situada en un hotel abandonado en Irlanda), hubo de superar varias audiciones. Eso es motivo de orgullo para su madre: "Tiene 20 años y está actuando. Ahora está en la República Checa a punto de comenzar con una serie allí".

Eso sí, cuando alguien le ha preguntado a la joven actriz por su madre, nunca ha tenido problemas en hablar de ello. De hecho, en una entrevista con Variety durante la presentación en el Festival de Cine de Roma de Shadows, comentó cómo fue no acompañar habitualmente a Kate Winslet en sus rodajes.

"Siempre era como un regalo para alguna ocasión especial. Es muy diferente cuando te está ocurriendo a ti y no algo que tuve la suerte de poder ver de lejos de vez en vez", reconoció, así como de la manera casi obsesiva con la que llegó a la que es su primera película (aunque apareció brevemente en 2014 en Un pequeño caos, protagonizada por su madre).

"Cuando acabé el curso y me sentía libre del infierno de los exámenes, entendí que era el momento de presentarme a audiciones para futuros proyectos, esperando que me llegara la oportunidad de demostrar algo. Shadows fue el primer proyecto para el que pasé un casting y el primer guion que me ofrecieron [desde la agencia United Agents] para leer. No me podía creer mi suerte. Lo leí y no lo podía dejar, algo que ya significa mucho pues soy disléxica, lo que hace que lea muy lento y con especial atención para enterarme de todo", explicó.