Un miembro de una banda de K-Pop ha decidido ocultar su rostro, durante un año, tras un largo flequillo

Junji, miembro del popular grupo de K-Pop OnlyOneOf, sorprendió a todos sus fans, a comienzos de 2020, con su nuevo e inusual peinado, basado en un largo flequillo que cubre por completo la mitad de su rostro, incluidos los ojos. Al más puro estilo Sia.

Junji, uno de los componentes de la banda surcoreana fundada en 2019, es fácil de identificar entre el resto de sus compañeros, ya que lleva este significado peinado desde enero de 2020 y, gracias a ello, ha logrado generar bastante revuelo en el panorama musical de Corea del Sur.

Algunos, sin embargo, explicaron que este corte de pelo no se debe solo a un motivo estético, sino que Junji podría estar tratando de ocultar su apariencia. Otros, por el contrario, explican que, simplemente, no es tan guapo como el resto de miembros del grupo.

Es destacable, además, que la apariencia física tiene una gran importancia en la cultura K-Pop, por lo que es inusual que los miembros de este tipo de grupos musicales oculten sus rostros, como Junji hace desde hace más de un año. Pero la jugada no le está saliendo mal ni al cantante ni al grupo.

Así, a finales del mes de marzo, Junji y sus compañeros fueron invitados al programa Ask Us Anything Fortune Teller, un espacio muy popular en Corea del Sur, donde el músico explicó su idea de ocultarse. Al parecer, la idea se le ocurrió en enero de 2020, aunque en un principio solo pensó en ocultarse durante un par de semanas, pero al ver el revuelo que se había generado, decidió continuar.

"Al principio no me gustó este cabello, pero como muchas personas me reconocieron por eso, me temo que si no lo hago ahora no me reconocerán", añadió el cantante de OnlyOneOf. No obstante, este look también tiene sus inconvenientes y, tal como comentó el artista, cuando camina por el escenario, sus compañeros tienen que hacerle de lazarillo porque apenas puede ver lo que tiene delante y, cuando baila, mira al suelo a través del pelo.

Ahora, más de un año después y tras las insistentes peticiones de sus fans, Junji ha decidido descubrir de nuevo su rostro.