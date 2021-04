FGV instal·larà un sistema automàtic de lubricació de carril per a eliminar sorolls en les corbes del metre

Quan circulen les unitats, és freqüent que en algunes corbes es produïsquen alguns grinyols per lliscament en el contacte de les rodes amb els carrils, atés que la roda de dins descriu menys metres que la de fora.

Actualment aquest problema ja s'està esmenant mitjançant l'aplicació manual d'un lubricador, però açò implica una excessiva mà d'obra i uns resultats menys eficaços que si s'aplica, com està previst, de manera automàtica com es va comprovar en el seu moment amb una prova amb resultats "satisfactoris", segons les mateixes fonts.

Per açò, ha adjudicat la instal·lació d'un sistema automàtic que aplique un producte que lubrique el carril i suprimisca els sorolls de manera automàtica mitjançant la detecció prèvia del pas dels trens i tramvies.

DOS LOTS

Amb una inversió de 732.050 euros, IVA inclòs, el contracte es divideix en dos lots. El primer, per a vies ferroviàries, dotat amb 217.800 euros, afectarà a les zones de Burjassot, Entroncament, Torrent, Canterería i Foios. El segon, per a vies tranviarias, amb un pressupost de 514.250 euros, es desenvoluparà en huit zones de les Línies 4, 6 i 8 des de la parada de Sagunt fins a la Façana Marítima. El termini d'execució és d'un any per al lot 1 i de 15 mesos per al 2.

Un avantatge addicional de la implantació d'aquest nou sistema de detecció és que es produeix un desgast menor del carril, per la qual cosa és més fàcil i permanent en el temps el seu manteniment.Per a no afectar al servici de Metrovalencia, les obres s'executaran en servici nocturn fora de l'horari comercial.