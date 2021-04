Ayuso reconoce que el PP le impuso los tiempos en la llegada de Cantó: "Yo lo hubiera hecho de otra manera"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido este miércoles que el Partido Popular "le impuso los tiempo" para la llegada de Toni Cantó a la candidatura de la Comunidad de Madrid, tras su salida de Ciudadanos unos días antes.

En una entrevista con la Cadena Ser, Ayuso ha dicho que "para elegirle (a Cantó) sí fui libre, para elegir cuando se contaba no. Y lo hubiera hecho de otra manera, no te puedo ser más sincera".

La candidata del PP a la reelección ha señalado que "quería hablar primero del número dos, del número tres y del número cuatro, de los gestores, y entonces los tiempos no acompañaban".

La actual presidenta ha reconocido la buena relación que tenía con Cantó incluso antes de su llegada al PP, "hay miles demuestra de como nos hemos ido apoyando, porque su discurso a mí sí me gusta".

"Vox es ultraderecha dependiendo para qué cuestiones"

Ayuso ha insistido en que tras el 4 de mayo quiere gobernar en solitario y ha sostenido que Vox es "ultraderecha dependiendo para qué cuestiones".

La candidata del PP ha incidido en que no comparte los debates de la formación de Santiago Abascal respecto al 'pin parental' ni sobre los menores extranjeros no acompañados aunque ha apuntado que en otras cuestiones no siempre está en "desacuerdo" con ellos.

"No quiero hablar de pactos porque quisiera gobernar en solitario. Quiero gobernar en libertad porque quiero comprometerme a hacer una serie de reformas y de medidas que ahora hacen falta para Madrid", ha recalcado.

Para la 'popular', Vox es "ultraderecha dependiendo para qué cuestiones" y como ejemplo ha puesto que conoce a diputados y miembros del PP que ahora están en este partido que no le parece que lo sean.

Además, ha señalado que si se empieza con "las etiquetas de los ultras", a su parecer, ahora mismo en los parlamentos y en la política española hay personas que "están por delante".

"Tenemos a un señor como el señor Otegi al que nadie le está llamando 'ultranada' y tenemos según qué postulados como Pablo Iglesias, que por cierto ha perdido el pulso de la calle de los barrios más humildes, que dice auténticas barbaridades como acabar directamente con la concertada o cerrar el Hospital Zendal", ha lanzado.

Defiende el toque de queda a las 23 horas

La presidenta madrileña ha considerado que es "prudente" que "temporalmente" se mantenga el toque de queda a las 23.00 horas en Madrid, mientras se estabilizan los datos epidemiológicos, ya que "sigue falleciendo y contagiándose gente".

Ayuso ha dicho que cuando la situación de la pandemia vaya mejorando se irán relajando los toques de queda como se hizo en anteriores ocasiones durante la segunda y tercera ola.

La candidata del PP a la reelección ha señalado que está "en el medio de una situación muy complicada" porque tiene que lidiar con el "ala negacionista" que critica la restricción de derechos con esta medida, mientras otra parte de la población piensa que en Madrid "somos demasiado permisivos".

En el caso de que decaiga el toque de queda, el Ejecutivo autonómico tendrá que pedir amparo a los tribunales "para ver qué se puede hacer", algo que no sucedería si el Gobierno hubiera impulsado una reforma de la ley de salud pública para que las comunidades autónomas puedan adoptar restricciones, como las de la movilidad nocturna, ha explicado Ayuso.

"Sigue falleciendo gente, sigue contagiándose gente y en una situación así hay que optar por el menor mal posible pero todas las opciones son malas", ha expresado la mandataria, que ha añadido que "si cierras todo, el virus no para y arruinas a la gente" y, si no, "el virus se descontrola".