La Comunitat registra al febrer el major nombre de compravendes de vivendes per cada 100.000 habitants

En general, la compravenda de vivendes va baixar un 4,3% el passat mes de febrer en relació al mateix mes de 2020, fins a sumar 43.185 operacions. Malgrat aquest descens, la xifra total de compravendes és la més elevada des de febrer de 2020, just abans que esclatara la pandèmia.

Amb la reculada interanual de febrer, la compravenda de vivendes encadena dos mesos consecutius de caigudes, encara que la de febrer ha sigut molt més moderada que la de gener (-15,4%).

La disminució interanual de les compravendes de vivendes al febrer va ser conseqüència exclusivament de la reculada de les operacions sobre vivendes usades en un 8,1%, fins el 33.055 transaccions, ja que les operacions sobre vivendes noves es van incrementar un 11,1%, fins a les 10.130 operacions, la seua xifra més alta des de juliol de 2014.

El 90,9% de les vivendes transmeses per compravenda en el segon mes de l'any van ser vivendes lliures i el 9,1%, protegides.

La compravenda de vivendes lliures va baixar un 4,6% interanual al febrer, fins a les 39.242 operacions, mentre que la de protegides va descendir un 0,3%, sumant en total 3.943 operacions.

En termes mensuals (febrer sobre gener), la compravenda de vivendes va avançar un 8,6%, la seua major alça en un mes de febrer en almenys cinc anys.

ANDALUSIA, Al CAPDAVANT DE LES COMPRAVENDES

El passat mes de febrer el major nombre de compravendes de vivendes per cada 100.000 habitants es va donar en Comunitat Valenciana (147), La Rioja (137) i Andalusia (133).

En valors absoluts, Andalusia va ser la regió que més operacions sobre vivendes va realitzar durant el segon mes de l'any, amb 8.908 compravendes, seguida de Madrid (6.635), Catalunya (6.460) i Comunitat Valenciana (5.871).

Deu comunitats van presentar al febrer taxes anuals negatives en el nombre de compravendes de vivendes, mentre que set van augmentar les seues operacions.

Les majors disminucions interanuals, de dos dígits, es van donar a Canàries (-16,2%), Balears (-15,9%), Aragó (-13,5%) i Comunitat Valenciana (-12,8%), mentre que els majors augments van correspondre a La Rioja (+13,7%), Astúries (+12%) i País Basc (+10,9%).

BAIXA UN 8,6% EL TOTAL DE FINQUES TRANSMESES

Les finques transmeses en els registres de la propietat, procedents d'escriptures públiques realitzades amb anterioritat, van aconseguir al febrer les 178.240, xifra que és la major des de febrer de 2020 encara que supose un 8,6% menys en taxa interanual.

Per compravenda es van transmetre un 2,5% menys de finques que un any abans, mentre que les transmeses per donació van augmentar un 5,6% anual; les transmeses per herència van pujar un 13,6%, i les operacions per permuta van baixar un 8,1%.

El 86% de les compravendes de febrer van correspondre a finques urbanes, on s'inclouen les vivendes, i el 14% a finques rústiques. Les compravendes de finques urbanes van disminuir un 3,5% anual, mentre que les de finques rústiques van pujar un 4% en relació a febrer de 2020.