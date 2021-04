La pastera ha arribat a Guardamar del Segura sobre les 4 hores, han concretat les mateixes fonts.

Aquestes persones es troben en aparent bon estat de salut i, després de ser auxiliats per l'organització humanitària, han sigut traslladats al Port d'Alacant per a realitzar-los les proves de PCR, tal com contempla el protocol sanitari que s'aplica per a poder detectar possibles casos de coronavirus.