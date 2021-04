La Generalitat prepara la creació de l'Oficina Valenciana de Transició Energètica i Acompanyament

La Generalitat crearà l'Oficina Valenciana de Transició Energètica i Acompanyament, un "servei públic d'informació, formació i assessoria en solucions energètiques orientades a la descarbonització, l'autoconsum i la promoció de les comunitats energètiques locals".

Així ho va anunciar aquest dimarts la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà. La Secretaria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica tutelarà aquest servei públic amb seu permanent en les instal·lacions del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat (CEACV), a Sagunt. L'oficina, d'atenció presencial i telemàtica, prestarà a més un servei itinerant per a fer arribar la seua ajuda al conjunt dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Mollà va avançar aquesta iniciativa després de la seua visita a l'exposició 'Naturalesa Morta' en el Centre del Carme de Cultura Contemporània, una mostra que anima a revisar com ens relacionem amb el medi natural.

La consellera va detallar que l'Oficina prioritzarà dues línies de treball centrades en la reducció i optimització de la despesa elèctrica (a través de l'anàlisi de la factura i del consum) i en la formació pràctica que guie a la ciutadania i als municipis interessats en la instal·lació de renovables per a l'autoconsum i en la creació de comunitats energètiques locals.

El departament d'assistència, no obstant això, inclou ampliar les línies de treball en matèria de lluita contra la pobresa energètica, en coordinació amb els serveis socials dels municipis, i en la planificació d'actuacions orientades a l'eficiència energètica.

Per part seua, la secretària autonòmica d'Agricultura, Paula Tuzón, va apel·lar a la necessitat de donar resposta al creixent interés de la ciutadania en la transició energètica i va posar com a exemple el pla Municipis en Xarxa, impulsat per la Conselleria per a la constitució de comunitats energètiques locals, al qual ja s'han adherit més de 250 ajuntaments.

Fons de reconstrucció

"Els canvis normatius i l'oportunitat dels fons de reconstrucció per a la descarbonització energètica justifiquen la creació d'aquesta Oficina, que ja funciona amb èxit en algunes ciutats", va subratllar Tuzón, que el mes passat va visitar les instal·lacions de València amb el director general de Transició Ecològica, Pedro Fresco.

La Conselleria va avançar a més la posada en marxa, aquesta setmana, d'una sèrie de seminaris web oberts tots els municipis de la Comunitat Valenciana sobre la implantació d'energia renovable i el seu paper en política ambiental, com a alternativa viable als combustibles fòssils i al compliment dels objectius de descarbonització econòmica en 2050.