L'elaboració del Pla Verd de València ja està en marxa

L'Ajuntament ha adjudicat de manera definitiva l'elaboració del Pla Verd i de la Biodiversitat de la ciutat de València a l'empresa Territorio Aranea SLP, per un import de 168.795 euros (IVA inclòs). Es tracta d'una eina de planificació que recollirà i coordinarà totes les polítiques de la infraestructura verda de la ciutat i que, tal com ha subratllat el vicealcalde i delegat d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, inclou "un potent procés de participació perquè la societat civil, la societat organitzada, i les diferents empreses de l'àmbit de la sostenibilitat puguen participar també en la seua elaboració".

"Ja s'ha adjudicat el nou contracte de l'elaboració del Pla Verd i de la Biodiversitat de la ciutat de València, que suposa un pas més en el desenvolupament d'aquest pla que va ser licitat l'any passat", explica Campillo, qui destaca que l'empresa adjudicatària, Territorio Aranea, "té una àmplia experiència en projectes sobre el territori i en els àmbits de la sostenibilitat i les infraestructures verdes".

Sobre aquest tema, el consistori detalla que és una societat integrada principalment pel Grupo Aranea, amb seu a la ciutat d'Alacant, que està format per un equip multidisciplinari (arquitectes, enginyers, paisatgistes, artistes, biòlegs, sociòlegs...), i que ha sigut premiada en nombrosos concursos nacionals i internacionals, tant d'arquitectura com de paisatgisme i medi ambient. A més, ha participat en exposicions com 'On Site. New Architecture in Spain', i la seua obra forma part de la col·lecció permanent del MoMA de Nova York.

El vicealcalde ha ressaltat, a més, que el contracte inclou "un potent procés de participació perquè la societat civil, la societat organitzada, i les diferents empreses de l'àmbit de la sostenibilitat puguen participar també en la seua elaboració".

"El Pla -continua- posarà les bases per al model de desenvolupament d'infraestructura verda i del foment de la biodiversitat per a les pròximes dècades a la nostra ciutat. El següent pas és formalitzar el contracte per a començar a treballar en una eina que València té per primera vegada en la història, i que serà aprovada formalment".

Termini i elaboració

La redacció del pla preveu un termini de 15 mesos per a la seua elaboració en dos exercicis, i estarà realitzada per un equip multidisciplinari i amb perspectiva de gènere, format per huit persones com a mínim, que comptarà amb la col·laboració de tècnics municipals i amb la participació dels veïns i veïnes.

El pla contempla la creació i recreació d'hàbitats naturals i saludables, amb jardins en els terrats o escocells buits replantats; el foment de l'agricultura ecològica i els horts urbans; i la connexió natural entre tots els barris i l'àrea metropolitana.

A més, preveu la creació d'una Oficina Verda Municipal que impulsarà els usos de les zones verdes per la ciutadania: esplai, oci, esport, àrees de socialització d'animals de companyia i xicotets espais configurats pel propi veïnat en places, carrers i zones en desús.

Així ho ha explicat Sergi Campillo després de la resolució de l'adjudicació, que ja està publicada en el perfil del contractant de l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins Singulars.

El contracte ha sigut adjudicat per un import de 168.795 euros (139.500 € més 29.295 € corresponents al 21% d'IVA), una vegada que la mercantil ha presentat la documentació requerida després de l'adjudicació inicial.

Campillo es mostra convençut que el Pla Verd "significarà un abans i un després a la ciutat perquè establirà les bases de la infraestructura verda de la ciutat del futur". Cal tindre en compte, com ha recordat l'edil, que València no comptava amb cap pla d'aquestes característiques, la qual cosa constituïa "una anomalia", segons les seues paraules, ja que, tal com ha recordat, encara que en 1994 es va elaborar un pla verd municipal, "mai va arribar a posar-se en marxa perquè ni tan sols va ser aprovat per cap òrgan de l'Ajuntament", la qual cosa suposa, ha reiterat, ha provocat la pèrdua de “30 anys de planificació en polítiques verdes a la nostra ciutat".

El nou Pla Verd permetrà "alinear València amb les polítiques europees de sostenibilitat i entendre la ciutat com un espai per a la salut, per al medi ambient i per a un paisatge adequat", ha afegit el vicealcalde.

La iniciativa s'emmarca en les pautes de l'Estratègia València 2030 i en coherència amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU (ODS) i l'Acord marc de reconstrucció de València postcovid.