Samanta Villar recuerda su rodaje más duro por culpa de Miguel Bosé: "Peca de delirios de grandeza"

Muchos han sido las voces críticas que ha surgido a raíz de la entrevista de Miguel Bosé en Lo de Évole, en la que, además de contar pasajes de su vida, como su adicción a las drogas, se autoproclamó negacionista de la pandemia del coronavirus, algo que ha levantado ampollas.

Este martes, Samanta Villar estuvo en directo en Sálvame hablando de su experiencia junto al cantante en uno de los rodajes junto a él. Uno de los rodajes más complicados para ella, si no el que más, ya que el artista no se lo puso nada fácil. Incluso, tal y como recordaron, llegó a abandonar la grabación cuando salió el tema de sus padres. "Su carácter no es fácil de tratar", contó la periodista.

Respecto a ese momento, en el que abandonó el set de rodaje, recordó que era una secuencia que estaba acordada previamente con él. "Estaba hablado, pero en ese momento, sinceramente creo que se llega a emocionar, no le apetecía transitar emociones y se levantó y lo hizo varias veces en el rodaje".

En cuanto a su entrevista con Jordi Évole, ella cree que Miguel Bosé "se está convirtiendo en un referente para el sector negacionistas y es muy peligroso".

"Con todo el respeto, creo que él peca de delirios de grandeza. Creo que está ofuscado por un convencimiento máximo en un supuesto conocimiento que él tiene y que los demás no tenemos y esto está escrito en la literatura científica como delirios de grandeza", dijo sobre el tema.

Para rematar, la periodista contó un momento de tensión, cuando el artista faltó al respeto a una compañera durante aquella grabación. "Hubo un momento en que a una persona del equipo le dijo: '¿tú que tienes, dos neuronas?".