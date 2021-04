Iñigo Errejón, en 'El intermedio': "En mi primer beso quedé con una chica directamente para liarnos"

Thais Villas acudió este martes al Congreso de los Diputados para recopilar las mejores anécdotas amorosas de los políticos. Uno de ellos fue Íñigo Errejón, que le contó a la reportera de El intermedio sus primeros pasos en el amor.

"En la adolescencia, cada dos personas una es la persona de tu vida y he sido muy dramático en estos temas, es que he visto muchas películas de Hollywood", reconoció el líder de Más País.

El político le contó a Villas su primera cita: "Éramos varios y nos metimos en el cine por puro aburrimiento a ver Fargo, pero estuve todo el rato pendiente de si me rozaba la mano con la chica que me gustaba".

Thais Villas, en ‘El intermedio’. ATRESMEDIA

"Tenía un estrés que no podía ver la película, medía cada milímetro y al final, no pasó absolutamente nada. La chica se recostó una buena parte de la película en el hombro, por lo menos fue el mío y no el de al lado", señaló Errejón.

Pero la reportera del programa de La Sexta también quiso saber cómo fue el primer beso del político: "Había quedado con una chica de mi colegio en un parque de al lado de mi casa para liarnos. Es muy violento, porque llegas ahí y es: ¿Vienes a liarte?".

"Habíamos quedado por un intermediario porque le dijo a un amigo mío que quería rollo, terminología premilenial", afirmó el líder de Más País. Villas le preguntó: "¿Pero ese beso fue con lengua o sin ella?".

El madrileño respondió que "al principio no, pero luego, sí. A base de picos no te pasas 30 minutos". La reportera, para concluir, exclamó: "¡Errejón cuando besa, es que besa de verdad!".