Motos recuerda en 'El hormiguero' la primera vez que tomó alcohol: "Tengo un currículum de las cosas que he bebido"

Durante la entrevista con David Summers este martes en El hormiguero, donde el cantante presentó la nueva gira de Hombres G, el madrileño también habló de su próximo disco, La esquina de Rowland, dedicado a un bar al que lleva yendo más de 30 años.

"Allí, cuando entras, ya saben lo que vas a tomar", afirmó Pablo Motos, que le preguntó al invitado: "¿Tú tienes currículum de las cosas que has bebido? Yo sí porque no bebía lo mismo a una edad que a otra".

Y comentó que "a los 13 o así empecé con la cerveza; luego me pasé al Martini blanco; a continuación, whisky con batido de chocolate. Estuve mucho tiempo tomando eso hasta que un día lo vomité todo y lo dejé".

Pablo Motos y David Summers, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Luego pasé a la cerveza con vodka. Me tomaba un chupito de vodka y un sorbo de cerveza. Te ponías pedo en 10 minutos", explicó. Summers, por su parte, comentó que "cuando era muy jovencito bebía whisky con ginger ale".

El cantante siguió repasando su historial de bebidas alcohólicas: "Luego me pasé a la ginebra con limón, que estaba muy de moda en los 80; y whisky el resto de mi vida. Pero no soy nada bebedor porque me pongo muy malo, llevo muy mal el alcohol".

"Pero eso es ahora, en los 80 me cogía unos pedos acojonantes porque era inevitable aquel entonces", comentó entre risas el cantante recordando la época dorada de Hombres G: "Las mejores fiestas esos años eran las de Rockola", concluyó.