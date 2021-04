Barcelona podría no tener 'sharing' de patinetes si no puede hacerlo "de forma ordenada"

La concejal de Movilidad de Barcelona, Rosa Alarcón, ha explicado que el Gobierno municipal podría renunciar a una futura regulación de licencias de patinetes eléctricos compartidos si no se puede hacer "de forma ordenada".

Lo ha dicho al intervenir en la comisión de Movilidad de este martes en respuesta a una proposición de BCN Canvi, que instaba al Ejecutivo municipal a compartir en el plazo de un mes con el resto de los grupos políticos un borrador de dicha regulación.

"La ley, en estos momentos, nos obliga a que, si hacemos un concurso, sea solo sobre las licencias de uso de espacio público, y no sobre la actividad. Nos obligaría a hacer algo parecido al 'sharing' de bicicletas y motos. Todas las empresas que se presentaran ganarían el concurso", ha explicado.

Alarcón ha asegurado que Barcelona es uno de los laboratorios de la movilidad europea, pero ha asegurado que este hecho no puede conllevar desorden y confusión para la ciudadanía: "Hacer un negocio de dos patinetes para cada operador no es negocio y no tiene ningún sentido".

La concejal ha avanzado que Barcelona podría tener entre 4.000 y 5.000 licencias, y ha recordado que ciudades como París han tenido que dar marchar atrás en la regulación, mientras que Valencia ha decidido prohibirlo al no poder regular 'sharing' de patinetes.

"No podemos permitir que 10.000 patinetes nuevos aterricen en el espacio público de Barcelona de forma descontrolada generando más externalidades negativas y más inseguridad entre los peatones", ha detallado.

Alarcón ha añadido que el Ayuntamiento está trabajando esta cuestión con la Agencia de la Competencia de la Generalitat, aunque ha insistido: "Si no se puede hacer de forma ordenada, deberemos renunciar a que el espacio público de Barcelona acoja el 'sharing' de patinetes".

"En Madrid es un descontrol absoluto, y, como gobierno, no podemos permitir que en Barcelona pase lo mismo", y ha añadido que el 'sharing' de patinetes podría ser un buen complemento a la red de transporte público de la ciudad.

Oposición

El líder de BCN Canvi, Manuel Valls, ha defendido el patinete como un modo de transporte sostenible e innovador, y ha pedido a Alarcón debatir sus inquietudes con el resto de grupos.

Max Zañartu (ERC) ha asegurado que el 'sharing' debe responder al interés común, y la concejal de Junts Francina Vila ha advertido que este tipo de servicio "ha venido para quedarse" y para complementar la red de transporte actual.

El concejal de Cs Celestino Corbacho ha pedido que se haga un estudio de su implantación en la ciudad, y Óscar Ramírez (PP) ha alertado de que se están perdiendo inversiones de empresas que quieren implantarse en la ciudad.