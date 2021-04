Hi ha dos brots d'origen laboral: un a Vinaròs, amb cinc afectats, i un altre a Elx en el qual s'han contagiat quatre persones, segons l'actualització de Conselleria.

Respecte a l'àmbit social, hi ha dos brots amb 10 casos associats a Benicàssim i Nules. A Alcoi i València hi ha dos focus de set contagis; a Requena, un de sis; hi ha quatre brots amb cinc persones afectades a Alaquàs, Moncofa, Puçol i Sueca, i altres dos de tres contagis a Moncofa i València.