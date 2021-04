"No hay que esperar a tener el 80% de la población vacunada" para permitir la movilidad interprovincial. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, propuso el pasado lunes la relajación de las restricciones derivadas del coronavirus para las personas que ya hayan recibido las dos dosis de la vacuna. También Galicia apuesta por una idea sobre la que el Gobierno se muestra cauto. Los juristas, por su parte, recuerdan que la vacunación no debe discriminar, aunque sí especifican que hay ciertas actividades en las que se podría admitir ese criterio.

"En Andalucía tenemos 600.000 andaluces inmunizados que deberían tener la posibilidad de moverse", señaló el mandatario andaluz, que aseguró que su autonomía trabaja desde el pasado octubre en un certificado a través del sistema QR para que los andaluces inmunizados con las dos dosis de la vacuna puedan moverse de una provincia a otra.

También Alberto Núñez-Feijoó, presidente de Galicia, anunció la puesta en marcha de un certificado para los gallegos que ya cuenten con la pauta de inmunización completa. En su opinión, "cualquiera que acredite que está vacunado debería tener las posibilidades de movilidad y accesibilidad que las personas con una PCR reciente".

Ambos documentos serían, en principio, diferentes al certificado europeo de vacunación, pues las autoridades ya aseguraron que no sería discriminatorio para los no vacunados, según expresó la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. También lo hizo el secretario general de Salud Digital, Alfredo González, que ya el pasado 15 de abril señaló que aunque el pasaporte sanitario "facilite libre circulación, no limitará la movilidad a quien no lo tenga".

Se prevé que el Green Digital Pass, como se denomina, entre en vigor en junio y servirá para facilitar la movilidad entre distintos países. Se podrá expedir de manera digital o en papel, y no solo permitirá acreditar si una persona ha sido vacunada, sino que también incluirá información sobre el resultado de las PCR que se realice y, en caso de que ya haya pasado la enfermedad, si tiene anticuerpos o no.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su parte, se muestra cauto ante las propuestas de Galicia y Andalucía. La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, aseguró el pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que serán los técnicos de Salud Pública y del Consejo Interterritorial de Sanidad los que evalúen medidas como esta, aunque recordó que las personas inmunizadas con dos dosis pueden seguir portando el virus, por lo que la movilidad ha de seguir estando "bastante circunscrita".

"No solo hay que pensar en el que se mueve, sino en el que recibe al que se mueve", añadió Montero. Mientras, desde la cartera de Industria y Turismo han señalado a 20Minutos que su trabajo se circunscribe "exclusivamente" en el certificado de vacunación como una herramienta para facilitar la movilidad internacional. La misma versión defienden desde Sanidad: "Solo contemplamos su uso internacional".

Por su parte, el copresidente de la sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Juan José Bestard, asegura que no es posible limitar la movilidad a los no vacunados. "Una vez haya cesado el Estado de Alarma [previsto para el 9 de mayo] no habrá ningún amparo legal que permita limitar la movilidad a las personas, estén inmunizadas o no", asegura.

En cambio, asegura que sí podría pedirse la vacunación como un requisito para acceder a espacios privados, según el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, que aprueba el Reglamento general de Policía de Espectáculos Públicos. La Constitución Española recoge que los espacios privados no pueden discriminar por "raza, sexo, religión o lengua", pero, en opinión de este jurista, la discriminación por vacunación "estaría justificada en pandemia". Eso sí, advierte que esa medida traería consigo otro embrollo legal: el del derecho a la confidencialidad.

“El problema es cómo demuestra una persona que está vacunada, porque cuando un motivo de exclusión se deduce por una pregunta, sobre todo sobre la salud, choca con este derecho”, incide. Como ejemplo que solucionaría este problema pone el certificado europeo de vacunación, que se leerá a través de un código QR. En ningún caso, añade Bestard, podrían tener en cuenta ese criterio para la admisión de visitantes en los centros públicos, como los polideportivos o también teatros.