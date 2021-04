Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 106 casos nous i 8 morts, un d'ells residents

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 1.319.7077 dosi de la vacuna contra el coronavirus, 154.094 en la província de Castelló, 479.196 en la d'Alacant i 686.417 en la província de València. A més, ja hi ha 316.968 persones immunitzades després d'haver rebut la pauta completa, 114.567 a Alacant, 38.282 a Castelló i 164.119 a València.

Amb aquests nous positius, la xifra total de contagis des de l'inici de la pandèmia és de 388.588 persones. Per províncies, 22 a Castelló (39.878 en total); 43 a Alacant (145.861 en total); i 41 en la província de València (202.848 en total) i continua havent-hi un cas sense assignar.

Per la seua banda, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.263: 789 en la província de Castelló, 2.763 en la d'Alacant i 3.711 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 294 persones ingressades i 68 llits UCI ocupades: 39 en la província de Castelló, amb 12 pacients en UCI; 87 en la província d'Alacant, 23 d'ells en la UCI; i 168 en la província de València, 33 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 230 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 389.073 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 40.134 a Castelló, 145.618 a Alacant i 203.266 a València, a més de 55 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.720 casos actius, la qual cosa suposa un 0,93% del total de positius.

SITUACIÓ RESIDÈNCIES

En aquests moments es manté els casos positius en cinc residències de majors (1 en la província de Castelló, 1 en la província d'Alacant i 3 en la província de València). Així mateix, hui tampoc s'han notificat contagis ni entre usuaris ni treballadors encara que s'ha comunicat el decés d'un resident.