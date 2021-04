Les expectatives depositades pel sistema d'innovació en l'AVI estan "més altes que mai"

En la reunió del consell de direcció de l'ens, ha destacat que el seu pressupost s'ha duplicat respecte a 2020, la qual cosa permetrà amplificar l'impacte de les polítiques d'impuls de la innovació a la Comunitat Valenciana. La major part d'aquest augment s'ha destinat a la convocatòria d'ajudes en concurrència competitiva, amb la qual l'AVI potencia la col·laboració dels esclavons del sistema d'innovació en el desenvolupament de projectes de R+D+i.

Aquesta convocatòria és la "pedra angular" de l'acció de l'agència perquè mesura l'interés que les seues polítiques d'impuls susciten en els centres i grups d'investigació, en els instituts tecnològics i, especialment, en les empreses, arreplega la Generalitat en un comunicat.

Els sis programes d'ajudes que integren aquesta convocatòria sumen 46,5 milions d'euros, un 136% més que el passat exercici: "És el major pressupost assignat fins avui i un reflex de l'esforç per col·locar la innovació com a eix central de l'estratègia de transformació del model productiu".

Respecte als resultats de la convocatòria, la consellera ha posat en relleu el gran interés del sistema innovador i l'increment dels programes de major capacitat de transformació del sistema productiu. Els projectes estratègics en cooperació que han registrat més de 300 expedients que es tradueixen en més de 90 projectes

"El devessall de sol·licituds procedents d'universitats, centres d'investigació, instituts tecnològics i empreses avalen la nostra estratègia i recolzen a la tasca que estem desenvolupant des de fa tres anys", ha ressaltat la també responsable d'Universitats, Ciència i Societat Digital.

A pesar de la crisi, ha confiat en les possibilitats de convertir-se en "palanca de canvi del sistema productiu" i ha apostat per ajudar les empreses incorporant tecnologia, coneixement i innovació per a recuperar l'impuls perdut i cimentar un creixement sòlid, sostingut i sostenible.

Un exemple és la compra pública d'innovació com a via per a promoure innovacions per part del teixit empresarial, al costat de l'impuls al centre dedicat a les tecnologies habilitadores que acollirà l'antic edifici de Correus d'Elx (Alacant), per al qual s'ha constituït un grup de treball amb la finalitat de concretar activitats i servicis.