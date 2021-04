Las confederaciones de ANPA trasladan su rechazo al adelanto de las pruebas de recuperación en una reunión con Educación

Las entidades Anpas Galegas y Confapa-Galicia, que ya manifestaron previamente su oposición a la propuesta, se han reunido este lunes con el secretario xeral de Educación e Formación profesional, José Luis Mira, para abordar precisamente este cambio, que ya fue discutido la pasada semana con los sindicatos docentes en la mesa sectorial.

Ambas entidades rechazaron directamente ante el responsable de la Xunta la modificación del calendario y trasladaron su malestar por la intención informativa y no negociadora de la Consellería al convocarles a este encuentro.

Anpas Galegas ha advertido de la "trascendental importancia colectiva" el calendario escolar al tratarse de una cuestión que "afecta a la vida de las familias, a la organización laboral de madres y padres, de la sociedad y a la vida del alumnado", por lo que "tiene que ser debatida con los colectivos adecuados", algo que "está sin hacer".

En este sentido, han considerado que la organización de los centros es "la principal causa de acierto o fracaso escolar", por lo que el calendario debe tener una motivación "estrictamente pedagógica". A ello han ligado, a su vez, el necesario "cuidado especial" del alumnado con dificultades, y que "necesita más tiempo" y recursos para preparar los contenidos.

"No es posible conseguir un cambio si no ponemos encima de la mesa todas las opciones y todas las necesidades. No cabe pensar en suprimir la convocatoria de septiembre, ciertamente problemática y de poco éxito, y pretender introducirla a la fuerza en un curso ordinario", señalan.

Por todo ello consideran que "perder septiembre a cambio de nada" supone "un recorte inaceptable" en los derechos de sus hijos e instan que cualquier cambio en este sentido parta de un debate "amplio" con todos los actores implicados, sobre todo familias y alumnado.

DEFENSA DEL DERECHO DEL ALUMNADO

Desde Confapa-Galicia se han mostrado en términos similares, lamentando que se negocie un derecho de los estudiantes "espaldas del alumnado y de sus familias", que es "totalmente inaceptable y no admite defensa de ningún tipo".

Rogelio Carballo, portavoz de la entidad, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el objetivo que se busca con esta modificación "se puede lograr sin cambiar el calendario", mediante los cambios metodológicos y la dotación de recursos a los centros.

Carballo ha advertido de que la medida, en los términos actuales, "lesiona gravemente" el derecho del alumnado a promocionar de curso y a tener unas pruebas de recuperación con una "mínima posibilidad".

Es por ello que ha avanzado que Confapa defenderá este derecho "en todos los ámbitos" que sea necesario y estudiarán todas las posibilidades, entre ellas la vía judicial, a la espera de si esta propuesta se hará efectiva o no en los términos actuales.