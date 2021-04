Demi Lovato se disculpa con la heladería de Los Ángeles a la que criticó por no etiquetar sus productos adecuadamente

El pasado domingo, 18 de abril, Demi Lovato se quejaba públicamente, a través de las historias de su perfil de Instagram, sobre una heladería de Los Ángeles, llamada The Bigg Chili. La cantante afirmó que tuvo que pasar por delante de varios productos sin azúcar para poder comprar allí y que esto promueve la cultura de la dieta y puede resultar perjudicial para personas que estén pasando por un trastorno alimenticio.

La heladería contestó a la exestrella de Disney insistiendo en que esos productos sin azúcar están destinados a veganos, celíacos o personas diabéticas. Lejos de zanjar la discusión, Lovato les sugirió: "Estaba pensando, tal vez ayudaría si dejaras más claro que las opciones sin azúcar y las opciones veganas son para eso".

Y además, añadió que cree "que un mensaje más claro sería beneficioso para todos. No se equivoca al atender diferentes necesidades, pero se trata de no excluir a un grupo demográfico para atender a otros".

What’s your favorite internet beef rn mine is Demi lovato forgetting diabetics exist and fighting a frozen yogurt business in public pic.twitter.com/ReUd2hQMBy — Tim the Enchanter (@deltryzi) April 18, 2021

Hace unas horas la cantante y actriz ha subido un vídeo de ocho minutos a su cuenta de Instagram en el que se disculpa con la tienda de helados. "Entiendo que a veces mi mensaje puede perder significado cuando me pongo sentimental", comienza diciendo.

"Soy humana. Soy alguien muy apasionada con respecto a lo que cree y he vivido suficiente para saber cuando hablar por la gente que no tiene voz" y añade "soy una persona recuperándose de un trastorno alimenticio y a día de hoy aún me cuesta pasar por una tienda de yogures helados, pedir yogur y estar bien con eso".

Explica, además, que no sabía que esos productos estaban ahí especialmente para celíacos, diabéticos o veganos y eso le hizo tener rápidamente una conclusión y actuar con base en ella. "No debí hacer las cosas como las hice, pero voy a hablar con esta tienda para ayudar a que el mensaje se transmita bien", confiesa.

"Siento no haber entendido el mensaje (de la tienda) adecuadamente, siento haber decepcionado a algunos, pero no acudo a un negocio como alguien con muchos seguidores. Me metí en una situación que no me parecía bien y mi intuición me decía que tenía que hablar de ello, lo hice y me sentí bien con ello. Con lo que no me sentí bien es con que el mensaje se malinterpretara", continúa Demi Lovato.

En una actitud conciliadora, admite que es muy apasionada y que se dejó llevar por la situación y el malestar personal que le hizo sentir encontrarse en un ambiente que "no era seguro" para personas con trastornos alimenticios, según explica en el vídeo. No obstante, también ha declarado que hará "lo que pueda para trabajar con esta tienda de yogures si ellos quieren".