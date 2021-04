Aránzazu Santos López, reportera del programa Juntos, de Telemadrid, reprendió este lunes a una joven negacionista por afirmar que "la pandemia no existe" y que "es una farsa".

Con motivo de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé, el espacio de la televisión madrileña se propuso conocer la visión de los ciudadanos. Es por ello que una joven tuvo la oportunidad de poder expresar su opinión sobre el virus.

"Esto es una farsa. Hay muchas incongruencias", declaró la entrevistada, provocando el enfado de López Santos, que le lanzó una pregunta: "¿A una persona que ha perdido algún familiar por el Covid, qué le dirías?".

La joven criticó que no se han hecho autopsias y que, pese a que argumentos como los de Bosé están "muy bien", la población no usa el "sentido común": "Todos los años ha habido gripe y, ¿se ha parado la vida por eso? ¿A qué no?".

La entrevistada dijo, además, que no le gustan las mascarillas, motivo por el que no las usa. "Yo he pasado el virus. Estuve tres días en el hospital con 29 años. Le puedo asegurar que el coronavirus existe", le rebatió, entonces, la periodista.

Sin embargo, la joven se mantuvo en su posición: "A usted le han podido decir que tiene coronavirus, pero tienen que especificarle cuál. Si no no vale".