Una de las relaciones que más dudas dejaron en el aire tras el fin de La isla de las tentaciones 3 fue la de Raúl y Claudia, pues era una pareja que se veía que se querían, pero el tentador Toni se metió por medio y, tras terminar el programa, rompieron. Sin embargo, los canarios volvieron a estar juntos, aunque sin ponerle etiquetas a su relación, por lo que se desconoce exactamente en qué punto están.

La pareja comparte momentos juntos y se los ve más unidos que nunca en las redes sociales, pero, como pasó con Hugo y Lara, muchos son los que quieren que su noviazgo vaya hacia delante y tengan una relación que pueda terminar en boda. Por ello, la exparticipante de La isla de las tentaciones se sinceró en su Instagram sobre este asunto intentando derribar cualquier estereotipo con respecto al amor.

"Aunque muchas personas no me entiendan, no nos entiendan, Raúl y yo estamos bien así, dejándonos llevar sin saber qué pasará mañana", confesó Claudia. "Somos conscientes de que ahora mismo no es nuestro momento".

"Nunca se sabe las vueltas que da la vida, pero lo que sí que tenemos claro es que queremos seguir formando parte del camino del otro. Hemos creado un vínculo indestructible", añadió la canaria, quien aseguró que Raúl es una de las "partes más bonitas e importantes" de su vida en la actualidad.

"Nuestra unión va más allá de cualquier estereotipo, de lo que se vea bien o lo que se vea mal", aseguró. Después, Claudia destacó lo inexplicable que es el amor como una cualidad: "Eso es lo bonito que tiene, que cada uno lo vive como lo siente".