Ribó reitera su oposición a la ampliación del puerto e insiste en pedir una nueva DIA

Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en la reunión del Comité Asesor del Puerto de València, preguntado por la actual DIA y por si en esta reunión se ha hablado de la ampliación del puerto y de la decisión de Compromís -coalición a la que él pertenece- de recurrir esa actuación ante los tribunales-.

El primer edil ha explicado que este asunto no estaba en el orden del día del comité asesor, del que es presidente, porque no correspondía y se trata de "otro tema".

"No estaba en el orden del día. Yo, como presidente de esta comisión, deliberadamente no lo he puesto en el orden del día porque pensaba que no aporta. Esto es otro tema", ha agregado. En esta línea, ha señalado que la reunión de esta jornada giraba en torno a asuntos "de relaciones entre el puerto y la ciudad".

Respecto a su oposición y a la de su formación política en contra de la ampliación del puerto, Joan Ribó ha insistido en reclamar una nueva DIA. "Evidentemente, Compromís no está de acuerdo con la ampliación. Eso lo saben todos, como yo tampoco mientras no haya una declaración de impacto ambiental" nueva, ha reiterado.

"CONOCER LA OPINIÓN"

El responsable municipal ha comentado también que este miércoles mantendrá una reunión con miembros de la comisión Ciudad-Puerto con el objetivo de "conocer la opinión de todos los grupos" que la integran sobre la ampliación del recinto portuario y para "conocer su posición".

"Me parece importante que el Ayuntamiento, el alcalde concretamente, conozca las posiciones de los diferentes grupos que de alguna manera están manteniendo una actitud de crítica ante esta ampliación", ha resaltado Ribó.