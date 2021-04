Ostalaritza Bizkaia y Bizkaiko tabernariak piden al Gobierno Vasco poder abrir hasta las nueve y media de la noche

Las asociaciones, tras mostrar su "descontento e impotencia" por la gestión de esta pandemia hacia su sector, han dado las gracias a toda la gente que les está apoyando en su lucha, "desde nuestras familias y clientes hasta los proveedores, repartidores, incluso compañeros de otros sectores, ya que somos conscientes que esta crisis nos afecta a todos de manera directa o indirecta".

Además, han dado a conocer que hace unas semanas se procedió a realizar una recogida de firmas en diferentes municipios, con el fin de "hacer fuerza" para que se les permita poder cerrar media hora antes del toque de queda. En la actualidad, han recordado, el toque de queda es a las diez de la noche, por lo que el cierre solicitado sería a las nueve y media de la noche.

De esta forma, piden igualarse al horario de cierre del comercio, ya que, según han remarcado, "no hay datos concretos que reflejen que la hostelería sea la culpable del aumento de los contagios".

Asimismo, se han dirigido al Lehendakari, Iñigo Urkullu, y al comité del LABI, para advertir de que "el Plan Bizi Berri III, este plan antipandemia como ustedes lo llaman y del que tan orgullosos están, está para cumplirlo". "¿Por qué no está aplicando este plan en todos los escenarios posibles? ¿Por qué con las nuevas restricciones de aforo sí hay que cumplir las limitaciones de horario en el interior de los locales? ¿Por qué ha bajado la tasa de incidencia de contagios de 500 a 400?", se han preguntado.

También han preguntado "qué pasa con los locales que no tienen concedidas terrazas adicionales, con los ayuntamientos que no han dado ni la más mínima facilidad para la colocación de éstas, con los hosteleros que no han recibido ninguna ayuda y con el dinero que sobra de esas ayudas".

Las asociaciones han recordado que siguen "pagando gastos, pero no están trabajando al 100%". "¿Por qué solo rescatan a los peces gordos? ¿Por qué inyectan sumas de dinero a otros sectores para paliar sus pérdidas? ¿Por qué ponen tantas trabas para el cobro de esas ayudas?", han cuestionado.

En ese sentido, han recordado que la situación de pandemia ha llevado "al endeudamiento de muchos compañeros de nuestro sector" y, por ello, han preguntado "por qué no les conceden esas ayudas para rebajar sus deudas". "¿Acaso se sigue pensando que no somos un sector de primera necesidad?", han censurado, para asegurar que no pueden soportar más las pérdidas.

Desde Ostalaritza Bizkaia y Bizkaiko tabernariak han recordado al lehendakari que, además de ser hosteleros, son "ciudadanos". "En Euskadi hay 12.500 establecimientos de comidas y bebidas, y en Bizkaia concretamente 6.800. Que no le extrañe que esas 12.500 personas no vuelvan a confiar en usted. No crea que nos vamos a olvidar de vuestra gestión, porque ha llevado a mucha gente a la ruina", han advertido.