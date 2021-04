Enrique Ponce reaparece tras su separación de Palomas Cuevas: "Quiero vivir, quiero estar tranquilo"

Enrique Ponce ha reaparecido, tras su separación de Paloma Cuevas, para presentar una corrida de toros que tendrá lugar en la plaza de Navalcarnero, con capacidad para 7.500 personas, el 29 de mayo.

Ponce toreará en un mano a mano con Gonzalo Caballero. El valenciano ha sido uno de los primeros en apoyar al sector taurino durante la pandemia y esta ha sido una de sus primeras apariciones laborales desde que se separase de Cuevas hace nueve meses.

El torero llegó al evento preparado, debido a la expectación que causaba su presencia en el acto, en el que había prensa especializada, pero también generalista o del corazón.

"No voy a contestar ninguna pregunta de ese tipo. Estoy bien, en forma y con ganas de retomar mi vida. Solo voy a hablar de la corrida y de lo que tenga que ver con esto. Nada más. Tenéis que entenderme", dijo desde el primer momento.

Intentó retomar el hilo hablando de la corrida de toros que tendrá lugar el 29 de mayo, afirmando que Gonzalo le llamó proponiéndole torear juntos y a él le pareció "muy bien", con lo que se empezó a preparar el evento.

No obstante, no tardó en surgir otra pregunta relacionada con su vida personal que Ponce atajó con menos cautela que la vez anterior diciendo: "Me habéis dado el verano. Quiero vivir, quiero estar tranquilo.”

Aunque más adelante añadía que "ha sido difícil de procesar. No estaba acostumbrado a este seguimiento". El torero aún no ha firmado los papeles del divorcio, pero está separado Paloma Cuevas y no se corta en mostrar su relación con Ana Soria en redes sociales.