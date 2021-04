El estado de salud de Alexia Rivas es algo que está siendo muy comentado por los espectadores y comentaristas de Supervivientes. Mientras que algunos, incluido el presentador Jordi González, opina que la periodista podría no estar comiendo porque quiere abandonar el concurso, otros critican que la estén forzando a comer cuando de verdad parece que tiene un problema de salud.

Violeta Magriñán, que vivió una situación similar en Supervivientes 2019, ha criticado al programa por su forma de tratar a la reportera y por obligarla a comerse un trozo de pizza en directo.

Ahora ha sido Alberto Rivas, su propio hermano, quien también ha estallado contra el reality por la forma en la que están tratando a su hermana. Lo ha hecho en Twitter como respuesta a un vídeo en el que se la ve hablando con la organización para pedir ver al doctor.

INEDITO | #Supervivientes2021

▪︎Alexia Pide ver al Doctor.

▪︎Quiere Abandonar la aventura porque considera que no quiere jugar con su salud.

▪︎¿Abandonará Finalmente o creéis que va a remontar?



¡Fuerza Alexia (@alexiarivass) !#Supervivientes20A pic.twitter.com/Kk1g9UwXK3 — • La Rana Verde • (@LaRanaVerde6) April 19, 2021

"No puedo más. Me quiero ir a casa, no quiero jugar más con mi salud", comenta Alexia Rivas entre lágrimas. Al parecer, esta grabación corresponde a antes del domingo, cuando se habló con ella y se la hizo comerse un trozo de pizza.

Lo increíble de este video no es ver así a mi hermana. Lo increíble es que absolutamente NADIE del reality haya sido capaz de ponerse en contacto conmigo o con mi familia para explicarnos la situación en el día a día. Por no hablar del tono usado en esa conversación. Son humanos. — Alberto Rivas Serrano. (@ertiii) April 20, 2021

Por ello, su hermano, también periodista, criticó a Supervivientes: "Lo increíble es que absolutamente nadie del reality haya sido capaz de ponerse en contacto conmigo o con mi familia para explicarnos la situación en el día a día. Por no hablar del tono usado en esa conversación. Son humanos".