Memòria.- Un documental aborda el paral·lelisme entre els refugiats de la Guerra Civil-dictadura i els actuals

Aquest acte compta amb la participació de Rosa Pérez, consellera de Qualitat Democràtica; Jaume Durà, codirector del documental i coordinador jurídic i d'incidència política de CEAR-PV, Javier Navarro com a responsable de l'aula de Memòria Democràtica i els codirectors i protagonistes de l'obra. Les entrades estan esgotades.

'Encontres d'Exili II' és un documental sobre els exiliats, refugiats i represaliats d'ahir i de hui. Dirigit per Adrián Caballero, Jaume Durà, José Gayà i Jorge Ramos, està protagonitzat per majors que van viure la repressió i l'exili per la victòria franquista, avança la institució acadèmica en un comunicat.

Alguns d'ells són Tina, filla de Carmen Cuesta -'la catorzena rosa' de les 13 Roses- i militant antifranquista que va patir la repressió en l'última etapa de la dictadura; Carme, que va haver de migrar a França durant el franquisme; Àngela, filla de migrants a Algèria, o Josefina que va viure diversos exilis en països d'Europa i Amèrica després d'abandonar l'Espanya franquista.

També participen joves que han patit recentment situacions similars en tres continents, com Alba Teresa que va escapar de la repressió paramilitar a Colòmbia; Mem, amb una situació similar com a kurd en Rojava, part del Kurdistan a Síria; Fatma, refugiada sahrauí; Sainabou, que va haver d'escapar de la mutilació genital femenina i d'un matrimoni forçat a Gàmbia; Conan, que va fugir de la guerra a la Costa d'Ivori i es va embarcar en una pastera, o Elisama i Michelle que van tindre deixar l'el Brasil de Bolsonaro per la seua identitat LGTBI.

En el documental, aquestes persones intercanvien unes trobades "molt simbòliques" donant-se compte com el passat de guerra, exili i dictadura viscut a Espanya és el present d'altres territoris on hi ha gent que ha de refugiar-se a la Comunitat Valenciana.

Es pretén fomentar el diàleg i contribuir al reconeixement de totes aquestes persones i fenòmens, perquè "és clau per a fomentar una cultura de pau, de solidaritat, de Drets Humans, de veritat, de justícia i de reparació".

'Encontres d'Exili II' forma part d'un projecte més ampli articulat en la web on es pot trobar la primera part del documental, les entrevistes íntegres, un mapa interactiu de l'exili, biografies de dones exiliades i altres materials didàctics.