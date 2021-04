FSIE demana a Educació incrementar els concerts per a evitar "més incertesa en un any marcat pel Covid"

L'entitat assenyala, en un comunicat, que els centres "encara no tenen informació sobre la renovació dels concerts, una dada necessària per a poder projectar el seu futur després d'un any que ha sacsejat els fonaments de qualsevol centre educatiu i que necessita reordenar les seues plantilles, les seues aules i les seues infraestructures".

Per açò, insta l'administració a "tindre en compte l'oferta real dels centres concertats, l'estabilitat del professorat i la xarxa d'unitats de 2 a 3 anys que pot ser concertada amb la Generalitat, de cara a l'arranjament escolar".

Així, ha assenyalat que enguany ha sigut especialment "complicat a causa dels grans esforços acadèmics i personals que tots els centres educatius han hagut de fer per a mantindre el motor de l'educació en marxa" i ha instat la conselleria a "ser sensible" amb la difícil situació que travessen molts centres a conseqüència de la pandèmia.

"Esperem que es respecten els concerts perquè els centres puguen tornar a la normalitat sense sobresalts, ja hem tingut massa en l'últim any", diuen des de FSIE, que es mostra "optimista" i espera que "es resolga amb garanties i es respecten els principis de demanda social, llibertat d'elecció i igualtat d'oportunitats".

Per al sindicat, un altre "punt important" són els llocs de treball dels docents i membres del personal d'administració i servicis (PAS), que depèn directament de com es gestiona l'arranjament escolar i l'estabilitat per a les famílies.

Per açò, FSIE sol·licita a la Conselleria que engegue les mesures necessàries perquè l'arranjament escolar "permeta salvaguardar l'estabilitat laboral de tots els professionals, dels menors i de les seues famílies".

CENTRES DE 0-3 ANYS

FSIE reclamat a Educació que "siga especialment empàtic i sensible" amb la situació de les escoles infantils de 0-3 anys, una dels sectors més afectats per la pandèmia. "És necessari que la conselleria es comprometa a assegurar el seu futur, aquestes escoletes han sigut fonamentals durant les tres primeres onades i han ajudat a mantindre la conciliació laboral i familiar perquè la cadena social no es trencara. És hora -afigen- que la conselleria responga el seu esforç i blinde la seua estabilitat laboral i famílies".

D'aquesta manera, el sindicat proposa que, en l'oferta d'unitats educatives de 2 a 3 anys, per a estendre la gratuïtat, es tinga en compte a les unitats de les escoles infantils privades, susceptibles de ser concertada i/o concertades, com ocorre amb les escoles municipals.