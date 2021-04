Los cuentacuentos, un bálsamo para los mayores aún aislados por la Covid en Madrid

"Los últimos fríos del invierno ceden el paso a la estación primaveral, y algo de fluido germinador flota en la atmósfera y sube al purísimo azul del firmamento. La gente, volviendo de misa o del matinal correteo por las calles, asalta en la Puerta del Sol el tranvía del barrio de Salamanca". Así comienza el fragmento de la obra En tranvía, de Emilia Pardo Bazán, al que esta misma mañana ha puesto voz el alcalde de la capital. Lo ha hecho frente a un ordenador. Al otro lado de la pantalla, vía telemática, un grupo de personas mayores escuchaban atentamente el microcuento de esta semana.

"Que qué me ha transmitido?... Pues que no estamos parados, que siempre estamos yendo para arriba y la sociedad avanza", cuenta Rafael, un usuario del Centro de Día Municipal Esfinge que participa de la iniciativa municipal dirigida a frenar la soledad no deseada. A sus 83 años- dice- "me doy cuenta de que cada día, a pesar de todo lo que está sucediendo con la pandemia, se vive mejor que hace muchos años".

Personas como Rafael forman parte del proyecto, aún piloto, Leyendo con Mayores, por la que miembros de Voluntarios por Madrid leen desde las bibliotecas municipales las obras seleccionadas por responsables de las librerías a los mayores de las residencias y centros de día. Posteriormente, interactúan con ellos del mismo modo que se haría en un club de lectura. Es en ese momento cuando Rafael y sus compañeros aprovechan para contar sus anécdotas. "De ahí viene la expresión 'ser más chulo que un ocho' porque el vagón ocho del tren, que se dirigía a la verbena de San Antonio, siempre iba lleno de chulapos y chulapas", apunta uno. "Esos seguro que no pagaban, ¡se subían ahí para no pagar!", le replica Rafael.

Este programa, gestionado por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos y por Voluntarios por Madrid, busca "acompañar a los mayores frente a la soledad no deseada, así como fomentar su ocio cultural, en especial de las personas que viven en residencias", señalan desde Cibeles. Y es que cabe recordar que las residencias de mayores continúan aún cerradas. Solo algunas permiten visitas forma controlada para cumplir los protocolos de la Covid. La Comunidad de Madrid es quien autorizará la reapertura de los centros de los tres mayores municipales en función de parámetros como el ritmo de vacunación. El Ayuntamiento, por su parte, ha trasladado al aire libre actividades de deporte para mayores con el fin de acompañarles mientras los centros de mayores permanecen cerrados, fomentar su bienestar físico y combatir el aislamiento.

Es decir, este grupo de población aún sufre el aislamiento de la pandemia: "Hay mayores de residencias que puede que aún no hayan podido recibir visitas o mayores que viven solos en sus casas y que iban a centros de mayores a socializar", explican desde el área de Familias. De ahí que el Consistorio busque dar compañía a este sector. En dicho proyecto participan 22 personas voluntarias que acuden a cuatro las bibliotecas públicas municipales que participan en esta actividad: Iván de Vargas (distrito Centro), Miguel Delibes (distrito Moratalaz), María Zambrano (distrito Tetuán) y José Hierro (distrito San Blas-Canillejas). Por el momento, pues según explica el área de Cultura, que dirige Andrea Levy, el objetivo es ampliar este proyecto que apenas cumple dos meses de vida.

"Lo bonito no es leerles sino comentar el texto con ellos", señala Emilio (54 años), uno de los voluntarios que se ha trasladado hasta la biblioteca municipal José Hierro para continuar la lectura en privado, tras la marcha del alcalde. Lleva desde febrero a pie de esta iniciativa. Aún recuerda una de sus primeras lecturas, Así es la vida. "Uno de los mayores me decía que últimamente le estaba costando levantarse emocionalmente, que le resultaba 'otro día más'. Y claro, piensa que esta gente lleva un año aislada". De ahí que Emilio apoye la ampliación de la iniciativa que "tan positiva" le resulta. "Casi siempre me ha tocado leer cuentos infantiles porque la gente a la que le leemos presenta problemas de desarrollo cognitivo y tenemos que hacerlo sencillo". Con ello explica cómo las lecturas que se escogen están adaptadas a cada grupos.

Su compañera Isabel (64 años) con la que alterna la lectura de los fragmentos destaca otras experiencias. "La primera lectura que leí era sobre el carnaval. Resultó que la gente no lo conocía porque en la época de Guerra Civil no existía, y les gustó mucho". En otra ocasión, "les leí sobre el Rastro y, al estar ubicada en Puerta de Toledo todos los ancianos de la residencia- ubicada en esa misma zona- se explayaron; se iban pasando el micrófono entre ellos porque todos querían contar algo", recuerda.

Accesos a las bibliotecas para combatir la soledad no deseada

Este miércoles, el delegado de Familias, Pepe Aniorte, visitará la biblioteca Eugenio Trías donde se arrancará el proyecto ‘La Biblioteca te Acompaña’ para facilitar a las personas mayores el acceso a los títulos de la biblioteca con puntos presenciales de información sobre el uso de las nuevas tecnologías. Próximamente, este proyecto incluirá un impulso al préstamo de libros entre las personas mayores del distrito de Retiro en situación de vulnerabilidad o aislamiento. Además, diseñará un calendario de actividades para conectar con las personas mayores y combatir la soledad no deseada, según avanzan desde el área a este medio.