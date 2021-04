Les obres de reurbanització de l'entorn de la Llotja i el Mercat Central comencen aquest dijous 22 d'abril

Ja hi ha data per a l'inici de les obres de reurbanització de l'entorn de la Llotja, del Mercat Central, de la plaça de Bruges i de l'església dels Sants Joans, i és imminent: aquest dijous 22 d'abril, segons ha anunciat la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez. "Es tracta d'una de les actuacions més importants i de major transcendència per a la nostra ciutat ja que recuperarà la zona de major valor patrimonial tant històric com arquitectònic", ha assegurat Gómez.

La vicealcaldessa ha recordat que les obres tindran una duració de 12 mesos, per la qual cosa finalitzaran al començament de l'any que ve, i compten amb finançament europeu, ja que es tracta de "una intervenció en la línia de regeneració de l'espai públic per a actuar contra el canvi climàtic, reduint la petjada de carboni i creant espais lliures de contaminació, més amables i humans", ha explicat. En concret, són 3,2 milions d'euros, la qual cosa suposa prop del 40% del total de la inversió.

Projecte sobre l'àmbit d'actuació. Ayto. València

"És un dels primers projectes de l'Ajuntament que rep eixos fons europeus", ha destacat i ha posat en valor que aquesta actuació serà "molt beneficiosa per a l'activitat econòmica perquè les conversions en zona de vianants generen un impacte molt positiu en el comerç".

Així mateix, Sandra Gómez ha recordat que l'Ajuntament treballa en ajudes per als comerciants que es vegen afectats per aquestes obres ja que, ha remarcat, "encara que a llarg termini siguen molt beneficioses hem de tindre en compte que se sumen a un any molt complicat".