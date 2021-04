L'Ajuntament de València demana reunir-se amb Sanitat i l'Església per a mediar en la celebració de la Missa d'Infants

"Des de l'Ajuntament de València tenim tota la bona intenció i tota la bona disposició d'arribar a acords i de mediar. Entenem que la situació epidemiològica ha millorat substancialment i, a més, cal recordar que el govern d'Espanya ha anunciat la fi del decret de l'estat d'alarma el 9 de maig", ha assenyalat Beamud en un comunicat.

Per açò, assegura que els agradaria "poder arribar a una sèrie d'acords i poder fer alguna modificació al decret de la Conselleria de Sanitat que impedeix la celebració d'aquest acte".

D'aquesta manera, l'Ajuntament de València, que subratlla que "simplement executa i dóna permisos a les activitats sobre la base dels decrets emesos per la Generalitat a causa de la situació de Covid-19, com és aquest cas", posa l'accent que "buscarà la manera de poder arribar a un acord que permeta la celebració de la Missa d'Infants per ser un dels moments més emotius del dia de la Verge dels Desemparats".

"L'Ajuntament de València es regeix per les normes i els decrets que dicta la Generalitat Valenciana per l'actual situació de pandèmia, però si podem fer alguna cosa perquè s'arribe a un acord entre les dos parts, prenent com a base les dades epidemiològiques actuals favorables i canviant algun plantejament per part de l'acte de la Basílica, farem tot el possible perquè així siga", ha conclòs Beamud.