El Síndic adverteix de l'augment de la "bretxa digital i les desigualtats en Educació"

El Síndic de Greuges ha advertit de l'augment de la "bretxa digital i les desigualtats en Educació" que s'ha registrat com a conseqüència de la pandèmia, i especialment a l'alumnat amb necessitats educatives especials amb la suspensió de les classes presencial.

Així ho ha assenyalat el Síndic de Greuges, Ángel Luna, durant l'entrega en Les Corts de la memòria de la institució, que revela que les queixes referides a Educació, drets lingüístics i patrimoni cultural valencià van suposar el 9,0% del total de les presentades enfront del 5,65%. En concret, la Conselleria d'Educació, amb 267 reclamacions, va ser la segona que més queixes va rebre.

En eixe sentit, ha explicat que ha rebut nombroses queixes de famílies d'alumnat amb necessitats educatives especials perquè la seua situació es va agreujar a causa de la suspensió de l'activitat escolar presencial al març de 2020, la qual cosa va suposar que "no reberen els suports que necessiten" per "la tardança" a cobrir les vacants i baixes del personal d'atenció educativa com a educadors d'educació especial, logopedes, fisioterapeutes, docents d'audició i llenguatge, de pedagogia terapèutica.

Així mateix, la necessitat d'impartir classes a distància, després del tancament dels centres educatius, també va posar de manifest "la dificultat" per a garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats a una part de l'alumnat que no disposa en la seua llar dels recursos tecnològics necessaris per a desenvolupar l'activitat lectiva de forma virtual, en part per efecte de la bretxa digital. Una circumstància que és especialment rellevant en l'alumnat més desfavorit.

En eixe sentit, ha recordat que es va obrir una queixa d'ofici per aquesta bretxa tecnològica i la Conselleria d'Educació va destacar que s'havien incorporat 15.000 tauletes electròniques perquè els alumnes pogueren seguir les classes i es va comprometre a distribuir 30.000 més.

La falta de transparència es cronifica

Finalment, ha lamentat que el problema de falta de transparència s'ha fet crònica i s'observa en innombrables institucions dirigides per equips de tot l'espectre polític". El passat any es van presentar 477 queixes per aquesta material, l'11,73% del total de les presentades.

Luna ha insistit en "la falta d'avanços" en matèria de transparència de les administracions públiques ja que de "forma persistent s'ignoren" les peticions d'informació presentades per la ciutadania als diversos organismes, així com les queixes dels representants polítics en tasques d'oposició, per falta d'accés a informació pública que consideren necessària per a l'exercici de la seua funció constitucional.

"Cal recordar, una vegada i una altra, que la informació que disposen les administracions no és propietat exclusiva d'els qui les governen a cada moment", ha recalcat.

En eixe sentit, ha mostrat la seua preocupació per "com s'ignoren els advertiments i recomanacions que efectua en les seues resolucions, siguen aquests ciutadans o càrrecs electes. Amb aquestes actituds, la nostra salut democràtica també s'afebleix".