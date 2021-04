L'EMT proposa renovar la seua flota, carrils bus/VAO i aparcament dissuasiu per a optar als fons europeus

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha proposat al Govern central 14 línies estratègiques per a captar fins a 280 milions d'euros de fons europeus post-Covid amb accions de mobilitat sostenible. Entre elles destaquen cinc projectes que, per la seua magnitud i impacte, que va més enllà de l'àmbit urbà, poden resultar els més transformadors i que des de la companyia pública destaquen que només seran possibles amb aportacions estatals.

Es tracta de la renovació de la flota d'autobusos, la digitalització de la infraestructura de taquillatge, la sensorització dels vehicles, la creació d'un aparcament dissuasiu amb llançadora en el Palau de Congressos i la construcció de quatre carrils bus/VAO en les quatre entrades principals a la ciutat, actualment molt congestionades pel trànsit.

El president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, i la directora gerent, Marta Serrano, han exposat aquest dimarts aquestes línies i han comunicat la reorganització que proposaran en l'organigrama de la companyia, que reduirà les seues àrees directives de huit a sis, i aprofundirà en l'enfocament iniciat en 2018, amb el canvi d'objecte social, cap a una empresa de mobilitat sostenible integral més enllà dels autobusos que també gestionarà aparcaments públics (ja s'ocupa del de Centre Històric-Mercat Central i assumirà el de la plaça de la Reina després de la seua remodelació) i punts de recàrrega de vehicles elèctrics. El fet que l'EMT presente aquestes expressions d'interés al Govern central també va en eixa línia.

Després de la petició d'expressions d'interés per part del Ministeri de Transports als ajuntaments fa uns mesos, l'EMT ha decidit presentar 14 projectes que optaran als fons europeus. Es tracta de línies estratègiques d'inversions que es realitzaran si arriba la inversió necessària i que en total sumen 280 milions d'euros amb càrrec als crèdits disponibles en el departament que dirigeix José Luis Ábalos en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Entre ells, destaquen cinc, els més importants presentats al Ministeri i que a continuació es detallen de major a menor pressupost.

1. Renovació de la flota d'autobusos i electrificació de la cotxera

Amb un pressupost de 141,72 milions d'euros, aquesta proposta va dirigida a millorar el servei i a combatre els efectes del canvi climàtic amb la compra de vehicles híbrids i elèctrics. Durant aquests últims anys, ha explicat Grezzi, s'ha renovat el 50% de la flota i s'ha formalitzat la compra de 160 autobusos, encara que l'elevada edat mitjana de la flota fa necessària una "contínua" renovació d'aquesta.

2. Construcció de quatre carrils bus/VAO en les quatre principals entrades a la ciutat

Es tracta de la segona expressió d'interés de major inversió, amb 98,17 milions d'euros. Els vehicles d'alta ocupació (VAO) són els motoritzats que porten a tres o més persones i els autobusos, als quals es donaria prioritat amb aquests carrils enfront de l'ús individual del cotxe. "Cada dia entren a la ciutat entre 70.000 i 120.000 vehicles. Els desplaçaments en vehicles motoritzats suposen el 73% del total dels quals es realitzen en l'àrea metropolitana de València. Tenim un problema i per a canviar eixa dinàmica s'han de fer inversions i anar cap a un model que cree eixos carrils VAO com existeixen a Madrid i que està treballant Barcelona", ha explicat Grezzi.

Els carrils se situarien en les entrades a la ciutat des de l'avinguda de Catalunya (nord), pista de Silla (sud), A-3 (avinguda del Cid, aquest) i pista d'Ademús (nord-oest). La inversió estatal aniria en la línia de transformació i resiliència per a mitigar l'impacte del canvi climàtic amb la reducció de la contaminació en l'àrea metropolitana. "I eixa és la visió metropolitana que tenim en l'EMT i a l'Ajuntament de València", ha afirmat l'edil.

3. Aparcament dissuasiu en el Palau de Congressos amb línia de bus llançadora

Aquest projecte, que estaria dotat amb 2,82 milions d'euros, busca, amb la col·laboració d'aquesta institució, habilitar l'aparcament del recinte, que està "pràcticament inutilitzat", de manera que es transforme en un pàrquing intermodal en el qual es puga estacionar el vehicle i pujar a un autobús llançadora. L'objectiu és fer que els vehicles motoritzats no arriben al centre de la ciutat i es queden a la 'frontera' del terme municipal, però l'EMT demana a l'Estat recursos per a comprar busos i finançar aquesta línia llançadora. Grezzi ha insistit en la "vocació metropolitana" d'aquesta proposta, que també busca reduir el trànsit d'entrada a la ciutat, molt relacionat amb l'horari d'entrada i eixida del treball.

4. Digitalització del taquillatge

Aquest projecte, pressupostat en 2,45 milions d'euros, s'integraria en un projecte europeu més ampli. L'objectiu és renovar la infraestructura de programari i maquinari per a estendre prestacions com el pagament amb targeta, que actualment s'està provant a València mitjançant un projecte pilot.

5. Sensorització de la flota

El sistema actual de seguiment de dades de la flota vol anar més enllà quant a tecnologia i permetria controlar millor els vehicles i, per tant, oferir un millor servei als usuaris. La inversió estimada ascendeix a 1,33 milions d'euros.

Recuperar el passatge i l'activitat

L'EMT ha perdut quasi un 50% de viatgers respecte a les xifres prepandèmia, per la qual cosa l'objectiu més important de la companyia municipal d'autobusos passa per recuperar el passatge perdut i els comptes de la pròpia empresa, que s'han ressentit de manera important per la caiguda d'ingressos.

Grezzi ha demanat finançament estatal, que es pot canalitzar per tres vies: amb els fons Covid per a empreses de transport de 275 milions d'euros (els criteris de repartiment dels quals encara no es coneixen), mitjançant la presentació de projectes com els anteriors i finalment a través dels 38 milions d'euros que aquest mateix dimarts ha autoritzat el Consell de Ministres per a l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) per part del Ministeri de Transports, dels quals més de 6 milions d'euros seran per a l'EMT. "Volem claredat, transparència i rapidesa, perquè les empreses hem de continuar donant el servei", ha afirmat el també regidor de Mobilitat Sostenible.