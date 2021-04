El Parlament insta al Gobierno a impulsar bonificaciones para las empresas con contratos indefinidos para los jóvenes

La iniciativa, que ha sido presentada conjuntamente por PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, ha recibido 53 votos a favor y tres abstenciones de Vox.

Durante la defensa de la misma, el diputado sociales Ares Fernández ha concretado que la PNL persigue dos objetivos: fomentar la contratación juvenil y luchar contra la precariedad laboral.

Entre las diez medidas incluidas en esta iniciativa destaca la actualización y el impulso de los denominados contratos relevo, cuyo objetivo es fomentar que las empresas contraten jóvenes menores de 30 años para suplir los trabajadores que estén a punto de jubilarse.

También se pide que se incremente la dotación del sistema de garantía juvenil para impulsar el programa Jóvenes Cualificados como ahora, por ejemplo, que empresas del sector privado también se han podido acoger para contratar en práctica a jóvenes en paro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Fernández ha insistido en una medida incluida en la propuesta que busca revertir el éxodo de talento e incentivar que vuelvan los jóvenes que han tenido que partir de las Islas. "Queremos favorecer que la generación más preparada de nuestra Historia tenga oportunidades laborales de calidad que le permitan desarrollar un proyecto vital propio", ha incidido.

El diputado, asimismo, ha puesto de manifiesto que no se parte de cero y ha recordado el camino que ya se ha recorrido en este sentido, con el "trabajo duro" del Govern de Francina Armengol durante los últimos años para paliar esta situación y generar oportunidades "para los jóvenes".

En la PNL se recoge igualmente que el Parlament inste al Govern a llevar a cabo una vigilancia especial sobre las condiciones de las ofertas laborales dirigidas a jóvenes y a implementar iniciativas para favorecer la contratación de menores de 30 años en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad.

En el turno de intervención de los partidos que han impulsado la PNL, el diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha remarcado que, cada vez que hay una crisis, "los jóvenes pierden calidad laboral y, por tanto, calidad de vida y perspectivas de futuro".

Por este motivo, ha considerado "imprescindible blindar la estabilidad y la calidad laboral del colectivo más joven". "No puede ser que nuestros jóvenes se incorporen tarde al mercado laboral, con contratos precarios, de pocas horas e inestables", ha asegurado Mas, a la vez que ha pedido al Gobierno que dote a las comunidades de presupuesto para desarrollar políticas de ocupación juvenil.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Antònia Martín ha destacado que "ahora tenemos la oportunidad y la obligación de demostrar que somos capaces de aplicar políticas contundentes a favor de los jóvenes a nivel educativo, laboral y social".

Martín ha recordado "el menosprecio y la falta de políticas dirigidas a los jóvenes" que ha caracterizado a los gobiernos de derechas y ha recordado cómo desde el Congreso de los Diputados, el PP atribuyó la emigración forzosa de los jóvenes a que tenían "espíritu aventurero, en lugar de reconocer la tasa de paro, la precariedad y la falta de puestos de trabajo".

Desde Ciudadanos, partido que ha apoyado con su voto la aprobación de esta iniciativa parlamentaria, el diputado Marc Pérez-Ribas ha reconocido que el desempleo juvenil es uno de los problemas "más graves" de España y en Baleares, donde el porcentaje de paro joven es del 41% en el último trimestre debido a la temporalidad de los contratos. "Nos estamos jugando el progreso y la prosperidad por eso Ciudadanos está focalizado en buscar soluciones", ha dicho.

En la misma línea, el diputado del Grupo Mixto Josep Castells, que también ha dado apoyo a la PNL, ha recordado que la calidad del trabajo "dependerá de la calidad y la cantidad de empresas que tengamos". "Si queremos que los jóvenes cualificados de Baleares encuentren trabajo en las Islas, habrá que promover la creación de empresas en el ámbito de la tecnología, renovables, de telecomunicaciones y de sectores que necesiten mano de obra cualificada", ha subrayado.

También el PP ha valorado la iniciativa presentada por los partidos del Pacte. Así, la diputada 'popular' María Salomé Cabrera ha recordado que, este mercado, está pasando "un momento difícil" y ha insistido en que "ahora más que nunca es fundamental que el Gobierno y el Govern trabajen" en esta línea.

En el lado contrario, Vox, a través del diputado Sergio Rodríguez, ha rechazado la PNL presentada por PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca y ha reconocido el "drama" del paro juvenil. Pese a ello, ha indicado que no entiende que el Pacte de Govern haya una decreto ley sobre el asunto. "Si es tan urgente, por qué no lo han hecho", ha preguntado.

Para finalizar, la diputada de El PI Maria Antònia Sureda ha confirmado que al Grupo Parlamentario también le preocupa la situación de los jóvenes y ha apuntado a buscar "soluciones globales, no parciales que pongan parches".