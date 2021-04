El Gobierno zanja -al menos por ahora- el debate sobre la posible subida de impuestos en 2022: en palabras de la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ese incremento no se acometerá hasta que "las condiciones económicas lo permitan" y la recuperación tome fuerza. Hasta entonces, agregó ese martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tampoco se convertirá la contención del déficit en una prioridad.

La propia Montero fue quien hizo saltar la liebre acerca de una posible subida de impuestos. La pasada semana, abrió la puerta a una "contribución adicional" de los grandes patrimonios y agregó que ya para 2022 podrían aplicarse algunas de las propuestas del grupo de expertos que está estudiando la futura reforma fiscal. También puso el acento en la necesidad de evitar que queden "vacías de contenido" determinadas figuras fiscales que dependen de las comunidades, como el impuesto de Sucesiones.

Posteriormente, el presidente Sánchez dijo que el debate sobre la reforma fiscal es "necesario", y se dio a conocer el borrador del plan de recuperación que el Gobiernor emitirá antes de finales de mes a Bruselas y que habla abiertamente de "acercar los niveles de tributación de España a la media de los países del entorno" para garantizar "la sostenibilidad a medio plazo del estado del bienestar", poniendo el foco en la eliminación de exenciones y deducciones, así como en la fiscalidad verde.

Este martes, sin embargo, la ministra Montero se ha alineado con las tesis de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien en los últimos días había asegurado reiteramente que no es el momento de aplicar subidas fiscales. A preguntas de la prensa en la sala de prensa de La Moncloa, Montero dijo que "en ningún momento" ha trasladado ninguna "decisión" de llevar subidas a las cuentas de 2022, y apostó por "dejar trabajar" a los expertos y acometer los cambios "en el momento en que las condiciones económicas lo permitan".

En una línea similar, la ministra de Hacienda también dijo que "no estamos en condiciones" de abordar planes de consolidación fiscal o de ajustes para reducir el déficit, y que ahora mismo es "impensable" pedir a las comunidades autónomas que emprendan "ajustes en Servicios Sociales o Sanidad". "No entiendo muy bien la insistencia por parte de alguna formación, como el PP, en pedir un plan de reequilibrio", insistió Montero, quien sostuvo que "no es el momento" y en que, "hasta que recuperemos el PIB previo a la pandemia" o lo exijan las autoridades europeas, no se abordará la consolidación fiscal como prioridad de la política económica.