Carme Chaparro revela que lleva un audífono y anima a "perder el miedo o la vergüenza"

Hace cuatro años, Carme Chaparro comunicó, a través de sus redes sociales, que padecía la enfermedad de Méniére, una deficiencia auditiva que provoca que en su oído derecho solo escuche el 35% y en el izquierdo tenga un pitido constante.

Ahora, la periodista ha querido compartir con sus seguidores una imagen en la que luce el audífono que tiene que llevar: "Esto es lo que estoy probando para mi tinnitus y mi sordera". La comunicadora ha animado a "perder el miedo o la vergüenza" ante un problema de pérdida de audición.

"Muchos adivinasteis el otro día el nuevo gadget que he incorporado a mi vida para hacerla más fácil. ¿A que no se ve? Ni siquiera con coleta. Un audífono. Perded el miedo. O la vergüenza. O el sentiros viejos. Yo tengo 48 años. Y no me siento mayor, para nada", ha escrito Chaparro en una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 149.000 seguidores.

En el año 2017, Carme se sinceró y habló abiertamente de su problema en sus redes sociales: "Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche, no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse".

"Si estoy hablando contigo me tengo que concentrar en escucharte. En un sitio donde hay mucho ruido, en un bar, por ejemplo, no logro entender a la gente, así que me tengo que fijar en los labios o acercar mucho", comentó a Outdoor.

El problema auditivo no es reciente, pues la comunicadora lleva sufriéndolo desde que tenía doce años. "Llevo muchos años con el síndrome de Méniére, me han hecho un montón de pruebas desde pequeña, he ido a muchísimos otorrinos y pasado por muchas perrerías desde que me lo detectaron", explicó.