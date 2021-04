Crida pel Finançament "desconfia" del nou termini per a reformar el sistema i insta una "mobilització real"

La Crida realitza aquesta valoració després que el Congrés, amb els únics vots en contra de Vox i l'abstenció del PP, aprovara el passat 15 d'abril una iniciativa pactada entre Compromís i els socis governamentals -PSOE i Unides Podem- per a instar el Ministeri d'Hisenda a presentar abans de final de 2021 la seua proposta d'un nou sistema de finançament autonòmic.

Sobre aquest tema, el col·lectiu valencià recorda que han sigut "nombroses les promeses incomplides" i al·ludeix, en aquest sentit, a les establides en l'acord d'investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, la moció aprovada en el Congrés l'11 de setembre de 2018 o el compromís de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per a fer-ho després de les eleccions de Catalunya.

La Crida també admet la seua "preocupació perquè la moció aprovada no fa menció ni al fons d'anivellament, ni a la condonació del deute generat per l'infrafinançament ni al criteri de població o a altres paràmetres que han sigut reivindicats per les valencianes i valencians al llarg dels últims anys".

Per tot açò, la plataforma aposta per "una mobilització real, ferma, transversal i sostinguda de la societat valenciana que evite nous incompliments que mantinguen un finançament que discrimina i espolia sistemàticament el País Valencià".

"Una situació -adverteixen- que afecta greument al nostre propi autogovern, la gestió de les competències que té assumides la Generalitat, com s'ha posat en relleu en aquest període de pandèmia, i les condicions de vida de les valencianes i valencians".