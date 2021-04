Cvirus.-SOS Hoteleria recorre al TSJ la resolució de Sanitat que fixa en el 30% l'aforament dins i a les 18 el tancament

Aquest col·lectiu d'hostelers valencians argumenta que "trobant-nos davant un nivell de risc baix o alerta 1, i amb dades més pròximes a la fase de nova normalitat que al nivell 2 de risc, no existeix justificació al manteniment de l'aforament al 30% en l'interior dels locals d'hoteleria i restauració enfront del 50% d'altres establiments com el comerç no essencial, ni en l'adopció com a horari de tancament dels nostres establiments de les 18h, enfront de les 20.00 hores d'altres establiments com el comerç no essencial".

El president del col·lectiu, Fidel Molina, ha denunciat que obligar bars i restaurants a tancar dos hores abans que la resta de comerços "suposa, en la pràctica, una mesura injustificable que limita la capacitat del sector per a generar ingressos", uns ingressos que, en la seua opinió, "resulten imprescindibles perquè el sector puga recuperar, en part, la seua viabilitat perduda durant llargs mesos de fortes restriccions".

SOS Hoteleria denuncia que la resolució de Sanitat "no aporta la motivació de la mesura restrictiva que acorda, a pesar de ser imaginables altres fórmules menys restrictives que pogueren ser igualment efectives per a la finalitat a la qual atén".