VOX Aragón reclama que las ayudas a la solvencia empresarial lleguen a peluquerías, centros de estética y autoescuelas

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha explicado en rueda de prensa, que estos sectores no han sido incluidos en el citado Real Decreto-ley del Gobierno de España, a pesar de que también "han sufrido las consecuencias de la crisis" ocasionada por la pandemia.

Según ha detallado, en el caso de las peluquería han experimentado una caída de la facturación de más del 40 por ciento en 2020 y el cierre de hasta un 10 por ciento de los establecimientos, datos estatales que se pueden aplicar a Aragón, ha apuntado.

Morón ha remarcado que tanto las peluquerías, como las tiendas de souvenir "son pequeñas empresas", vinculadas "al comercio de proximidad, que mantienen empleo en zonas deprimidas y en el medio rural" por lo que son "muy importantes para la vertebración del territorio y hay que apoyarlas".

Ha añadido que las tiendas de souvenirs se han visto muy afectadas por las restricciones de la movilidad y por la crisis económica, igual que las autoescuelas, que han anotado en 2020 "importantes pérdidas", como también les ha ocurrido a los centros de enseñanzas regladas, que se han visto perjudicados por las restricciones a que ha obligado la pandemia.

Por todo ello, su grupo va a pedir en las Cortes autonómicas instar al Gobierno de Aragón a que se dirija al Ejecutivo central para que incluya como beneficiarios de las mencionadas medidas extraordinarias a todos estos sectores.

LENTITUD

El portavoz de VOX también ha criticado que este Real Decreto-ley se haya publicado "pasado un año de la pandemia", cuando desde su partido ya propusieron adoptar medidas "a los pocos meses". Asimismo, ha evidenciado que a diferencia de países del entorno, "que han dejado criterios más abiertos" para apoyar a los sectores afectados por la crisis, en España "se ha sido mucho más restrictivo" y "se ha olvidado a algunos" ámbitos de la economía.

Por otra parte, Morón ha estimado que la dotación es "insuficiente" y ha alertado de una posible "desigualdades entre comunidades autónomas", "a la espera de conocer el posicionamiento del Gobierno central", que está valorando la posibilidad "de acceder a la pretensión de las comunidades autónomas de conceder ayudas a sectores según el tejido productivo específico" de cada territorio.

El portavoz de VOX ha expresado su "temor y preocupación" porque se puede dar el caso de que se apoye a un sector en una autonomía "y no en otra, generando una gran desventaja" entre empresas de un mismo ámbito y "una desigualdad entre españoles", así como "competencia desleal con el dinero de todos".

TRENES

Santiago Morón ha dado a conocer otra iniciativa que defenderá su grupo durante el pleno de las Cortes de Aragón de esta semana. Se trata de una pregunta al presidente autonómico, Javier Lambán, en la sesión de control del jueves, sobre la supresión de servicios ferroviarios en la red de media distancia de la región.

El portavoz de VOX se interesará por si el Ejecutivo de Lambán puede asegurar, al menos, el mantenimiento de los servicios ferroviarios de estas red previos a la pandemia.

El diputado ha manifestado la apuesta de su grupo por la mejora del servicio ferroviario, "muy deficiente en la actualidad", si bien ante la pérdida de frecuencias, "vamos a exigir que, al menos, se mantengan" porque "no podemos perder ni una sola línea, ni frecuencia".

"No vamos a permitir de ninguna manera más mermas y muchos pueblos se queden incomunicados respecto a cabeceras de comarca u otras localidades", ha enfatizado Morón, para remarcar que el medio rural "no puede seguir perdiendo servicios", ni "calidad de vida" y uno "fundamental" es el transporte, que, a su vez, "garantiza el acceso a otros servicios, como la educación y la sanidad". "La España interior, la España vaciada no los puede perder", ha sentenciado.

MULARROYA

El portavoz de VOX ha dado a conocer, asimismo, la postura de su grupo respecto a las obras del embalse de Mularroya, infraestructura hidráulica que será objeto de debate también en la sesión plenaria de este miércoles.

Morón ha abogado por finalizar esta actuación, ejecutada ya en un alto grado, y, con esta finalidad, ha reclamado que el Gobierno de Aragón solicite al Ministerio para la Transición Ecológica, promotor de esta infraestructura, que recurra la sentencia de la Audiencia Nacional que considera que el proyecto no cumple con la Directiva Europea del Agua.

El portavoz de VOX ha reclamado al Gobierno de Aragón "que se involucre de forma importante, que recurran a todos los medios posibles para esa acción del Gobierno central", respecto a una obra "que está prácticamente terminada y ha ido cumpliendo con todas las exigencias medio ambientales".

Ha recordado que se reconoció en su momento como de interés público y es "muy esperada por los regantes" ya que permitirá atender 20.000 hectáreas de las comarcas de Valdejalón y Calatayud, a las que se podrían sumar otras 5.000.