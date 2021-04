Canarias destina 1,7 millones de euros para patrocinar eventos presenciales en las islas

Estas dos convocatorias se suman a la que ya se realizó a finales de febrero, valorada en 760.000 euros y destinada exclusivamente a entidades privadas, por lo que la cantidad total que destinará Turismo de Canarias al patrocinio de eventos presenciales superará los 2,4 millones de euros este año.

En ambos casos, los actos podrán tener carácter cultural (actividades vinculadas al teatro, la danza, la música, las artes plásticas y visuales, el cine o audiovisuales y la literatura), deportivo, de negocios, científicos o académicos, gastronómicos y turísticos, deberán celebrarse en el segundo semestre del año y cumplir con el objetivo de mejorar la competitividad turística de las islas y la recuperación estratégica del sector.

Según explicó la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, "el sector turístico canario necesita medidas que mitiguen los efectos negativos producidos por la crisis sanitaria y que permitan impulsar la actividad y el empleo, lo que se logra apoyando el mantenimiento y la creación de una agenda de actividades que atraiga la llegada de turistas".

"Pretendemos que esta potenciación del sector turístico y sus actividades complementarias no sea un apoyo puntual, sino que se transforme en un apoyo continuo y permanente de referencia del sector, a través de dos convocatorias anuales prefijadas en el tiempo", aseguró Castilla.

A la primera convocatoria, valorada en 760.000 euros, se presentaron 127 proyectos, de los que 61 respondían a eventos culturales; 32 tenían carácter deportivo; 19 hacían referencia a actos turísticos; 11 a eventos gastronómicos; y, finalmente, cuatro correspondían al ámbito de los negocios, científico o académico.

En cuanto a las islas, Tenerife fue en la que más proyectos se presentaron, con 55, seguida de Gran Canaria, con 41. El tercer lugar lo ocupa Lanzarote, con 13; luego Fuerteventura, con ocho; La Gomera, con cinco; La Palma, con tres; y, finalmente, El Hierro y La Graciosa, con un proyecto cada una.

De estos 127 proyectos y tras revisarse la documentación presentada, no se han admitido provisionalmente 37 solicitudes: 14 por no atender el requerimiento de subsanación, 10 porque no se encontraban en el ámbito temporal de la convocatoria, dos por no identificar las fechas de la celebración y las siete restantes por causas diversas. Finalmente, son 90 proyectos los que pasarán provisionalmente a la segunda fase de valoración técnica.

"La primera convocatoria ha resultado todo un éxito de participación, que nos alienta a seguir trabajando en esta línea y nos sirve para mejorar todos aquellos detalles que nos permitan que el proceso sea más ágil y sencillo para las entidades y las administraciones que se presentan", explicó el director gerente de Promotur Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo.

REQUISITOS.

En cuanto a las dos próximas convocatorias que se publicarán a finales de mes, tanto las bases para las entidades privadas (sociedades mercantiles, autónomos, ONGs, asociaciones, fundaciones privadas, Uniones Temporales de Empresas y clusters) como para las públicas (cabildos, ayuntamientos y empresas públicas) se rigen por los mismos requisitos.

La única diferencia es que los eventos organizados por las administraciones deberán celebrarse entre el 1 de junio y el 15 de diciembre y en el caso del sector privado entre el 1 de julio y el 15 de diciembre.

En cuanto a la organización y realización de los actos, éstos deberán contar con la incorporación de alguna medida de carácter social, como la contratación de un mayor número de empresas o personal para su ejecución o la contratación de personas con discapacidad o en situación de especial dificultad para acceder al empleo.

Entre los aspectos que se valorarán para conceder el patrocinio se encuentra la incorporación de otros sectores que conforman la cadena de valor turística, la participación de la población y empresariado regional, el impacto en la imagen de Canarias, el carácter innovador y la repercusión social, económica y medioambiental, entre otros.

Según la valoración que obtenga el evento, Promotur Turismo de Islas Canarias asumirá un porcentaje de cofinanciación que será del 20% como mínimo y del 50% como máximo, y no se podrán otorgar más de 80.000 euros por proyecto, impuestos incluidos. Para los patrocinios se emplearán tanto fondos propios como fondos procedentes del convenio firmado con la Secretaría de Estado de Turismo (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) para paliar las pérdidas ocasionadas por la quiebra de Thomas Cook.

En el caso de que, debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia, las medidas restrictivas adoptadas por las autoridades competentes impidan la celebración del evento en las circunstancias previstas, es decir, de forma presencial, se permitirá modificar la modalidad de celebración de éste hasta un máximo de un 70% de manera virtual.