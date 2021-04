Recibidas 1.449 preinscripciones para las escuelas infantiles públicas de Pamplona, que cuentan con 736 plazas libres

Entre todas ellas ofrecían 736 plazas vacantes. La mayoría de las solicitudes han sido para jornada completa 1.370 (95%), ya que solo 79 (5%) han optado por la media jornada, ha explicado el Consistorio pamplonés en una nota.

De las 1.197 solicitudes en las escuelas infantiles del Ayuntamiento, la mayoría han optado por castellano 510 (43%) o castellano con inglés 427 (39%). Para el modelo lingüístico de euskera se han recibido 157 (13%) y para euskera con inglés, que se ofertaba por primera vez, 58 (5%). En 1.118 (93%) se elige jornada completa y en 79 (7%) la media jornada.

La red municipal suma un total de 873 plazas, de las que están vacantes para el próximo curso 546 ya que 327 menores han renovado matrícula. Tras las 1.197 solicitudes recibidas, se cubrirían 816 plazas, quedando 57 todavía vacantes, muchas de ellas en media jornada.

Por escuelas infantiles del Ayuntamiento, las que más solicitudes reciben son Mendillorri con 220 (18%) y Hello Azpilagaña con 202 (17%). A continuación, se sitúan Donibane con 193 (16%), Fuerte del Príncipe con 145 (12%), Hello Buztintxuri con 134 (11%) y Goizeder con 114 (10%). Además, se recibieron 65 (5%) para Izartegi, 56 (5%) para Haurtzaro, 48 (4%) para Hello Egunsenti y 19 (2%) para José Mª Huarte.

Las mayores diferencias entre número de preinscripciones y plazas vacantes se producen en Donibane que recibe 193 solicitudes y tiene 40 vacantes (puede atender el 21% de las preinscripciones) y Mendillorri con 220 peticiones y 63 plazas libres (atiende el 29%).

Entre el 30 y el 40% de la demanda se atiende en Fuerte del Príncipe (145 solicitudes y 57 plazas libres), Hello Azpilagaña (202 y 78) y Hello Buztintxuri (134 y 46). Goizeder cuenta con espacio para el 62% de las solicitudes (114 preinscripciones y 71 vacantes), Izartegi para el 86% (65 peticiones y 56 vacantes) y Haurtzaro para el 91% (56 solicitudes y 51 plazas libres). En Hello Egunsenti se reciben tantas solicitudes como plazas (48) y en José Mª Huarte quedan vacantes sin ocupar ya que se ofrecían 36 plazas y solo ha habido 19 preinscripciones.

Las preinscripciones recibidas de fuera de Pamplona para todas las escuelas pública de Pamplona han sido minoría ya que suman 227 (16%), con 128 que presentan justificante de trabajo en Pamplona. Con informe médico se han recibido 21, de las que nueve son con menores susceptibles de módulos de inclusión. Un total de 1.064 familias (73%) eligieron el medio presencial para cursar la solicitud y 385 (27%) lo hicieron de forma telemática.

LISTAS PROVISIONALES

Concluido el periodo de preinscripción y el proceso de valoración, las listas provisionales y de espera se harán públicas el 10 de mayo, y tras unos días para reclamaciones, las listas definitivas se darán a conocer el 24 de mayo. Los admitidos podrán realizar la matricula en la correspondiente escuela infantil. El inicio oficial del curso será el 16 de agosto.

El acceso a la red se establece dependiendo de un baremo de puntuación que se acredita documentalmente y que atribuye un número de puntos prefijado según la composición y empadronamiento de la unidad familiar, la situación laboral o académica de los progenitores o tutores legales, la renta familiar disponible y otras situaciones de necesidades personales, familiares o sociales graves, debidamente justificadas.

La escolaridad en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona será gratuita el próximo curso para las familias de todo el ciclo 0-3 años en el marco del acuerdo presupuestario alcanzado entre Navarra Suma y PSN. En las plazas de jornada completa, que necesariamente incluyen servicio de comedor, deberá abonarse este recurso.

La tarifa del servicio de comedor se establece para cada familia en función de los ingresos obtenidos por la unidad familiar en la renta de 2020 y el tipo de familia solicitante (monoparental o no monoparental). Dependiendo de ambos factores oscilará entre un mínimo de 25 euros y un máximo de 95 euros. Las plazas de media jornada, al no incluir comedor, no requerirán ningún desembolso.