Yllanes defiende que la ley de Memoria Democrática es "un instrumento legal absolutamente necesario"

Yllanes ha respondido de este modo durante la interpelación realizada, en el pleno del Parlament, por el diputado de Ciudadanos Jesús Méndez, quien ha cuestionado al conseller sobre la aplicación de la norma balear "desde el sosiego y la ausencia de crispación" porque "el cambio de nombres de calles en Palma, con el intento de suprimir los nombres de marinos ilustrados que nacieron décadas o siglos antes del nacimiento del fascismo, nos ha puesto en el punto de mira, para mal, incluso en el ámbito nacional".

En este sentido, Méndez ha rechazado la crispación en un momento como el actual, "de convulsión social especialmente derivado de las medidas restrictivas" por el coronavirus. Así, el diputado de Cs ha reflexionado sobre si resulta "oportuno en este momento hablar de este tema y remover viejas cuestiones".

Para Méndez, la norma adolece de defectos que están provocando problemas porque contiene "una exposición de motivos innecesariamente larga". Por ello, ha añadido, "su aplicación no es fácil". "El Estado no puede vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos por las ideas que tengan, por sus conciencias, no puede volver a hacerlo nunca más", ha insistido Méndez.

Durante su intervención, el conseller de Memoria Democrática se ha preguntado si esta interpelación no dará lugar a una moción donde haya "brusquedad". En todo momento, Yllanes ha concretado que la norma balear habla de "verdad, justicia y reparación".

Además, ha reconocido que desde que Memoria Democrática se ha unido a la Conselleria ha comprobado su utilidad con la apertura de las fosas de Porreres y Son Coletes. "Han tenido que pasar cerca de 80 años para que se haya recuperado la dignidad de estas personas que habían caído en el olvido con prácticas tan crueles", ha insistido.

Asimismo, Yllanes ha subrayado que actualmente hay víctimas reparadas y otras olvidas, "y esto es lo que justifica este texto legislativo y la políticas de reparación de la Memoria Democrática".

Entre los objetivos de la Ley, el también vicepresidente del Govern ha desgranado la colaboración con la UIB en la puesta en marcha de un posgrado en Políticas e Investigación en Justicia de Transición y Memoria Democrática, como una apuesta para generar conocimiento e impulsar la investigación en este ámbito.

Asimismo, Yllanes ha anunciado el inicio de negociaciones con el Obispado de Mallorca para impulsar la catalogación de documentos de la época de la Guerra Civil y la dictadura del Archivo Diocesano.

Para el vicepresidente, también hay que poner énfasis en la cesión realizada al Govern por parte de la Asociación Memòria de Mallorca de más de 295.000 documentos referidos a causas judiciales franquistas, que afectan a 4.653 personas encausadas, con el objetivo de facilitar su acceso público.

Igualmente, ha remarcado una de las líneas de trabajo que impulsa la Secretaría Autonómica en cuanto a espacios de memoria, consistente en la catalogación de espacios realizados a partir de mano de obra esclava, a partir de la cual poder crear y visibilizar itinerarios de la memoria.