El síndic constata "l'elevada insatisfacció" amb Sanitat per la impossibilitat de contactar amb els centres de salut

Així, ho ha explicat el síndic de Greuges, Ángel Luna, després d'entregar en Les Corts la memòria de la institució, que detalla que en 2020 es van tramitar 205 queixes, el 5,04% del total de les presentades, enfront de les 439 de l'any anterior, que van suposar el 9,70%.

Sobre aquest tema, ha aclarit que realment la queixes individuals en sanitat han augmentat quasi un cent per cent però que les dades finals han quedat "desvirtuats" per una queixa col·lectiva en 2019 encapçalada per l'alcalde de la Vall de Laguar referida a l'atenció hospitalària a domicili en el departament de la Marina. Així, quasi 315 de les queixes del passat any es referien a aquesta qüestió pel que "queden realment en una sola".

Així mateix, ha aclarit que les queixes que afecten a la Conselleria de Sanitat -244- són menors que les d'Igualtat o Educació perquè disposa d'un propi Servici d'Atenció i Informació al Pacient d'Especialitzada que resol bona part d'elles sense que siga necessari tramitar-les davant el síndic.

Luna ha explicat que les queixes de 2020 tenen "més relació amb problemes organitzatius que d'assistència o pràctica sanitària pròpiament aquesta". Així, ha destacat que la població ha comprès "la sobrecàrrega dels hospitals i els problemes dels centres de salut, davant la virulència de la malaltia", així com el dany que el virus "ha ocasionat entre els treballadors sanitaris i que ha minvat la capacitat del sistema".

No obstant açò, quan una persona té "un problema de salut i ni tan sols és capaç de contactar per telèfon amb el seu centre de salut la sensació de desemparament és absoluta", ha recriminat.

A més, ha recalcat que "la disparitat" de criteris en les diferents demarcacions sanitàries per a fer proves i obtindre resultats, els "nombrosos canvis de protocols" sobre el funcionament dels centres de salut i "la falta d'informació clara i senzilla" a la ciutadania han generat aquestes situacions de "desemparament, especialment en la població més vulnerable com les persones majors o amb malalties cròniques".

QUEIXES D'OFICI

Per açò, ha recordat que es va tramitar una queixa d'ofici sobre la situació de l'Atenció Primària a la Comunitat Valenciana en la qual es destacava la necessitat de prioritzar l'atenció presencial per a la població més fràgil, sense oblidar l'exigència de coordinar l'actuació sanitària en centres de servicis socials de caràcter residencial, que és on es concentra la major part de la població especialment vulnerable al virus.

També va haver-hi una recomanació específica demanant reforçar els mitjans telefònics i telemàtics, que s'havien mostrat clarament insuficients per a satisfer les necessitats col·lectives al llarg de la pandèmia.

Quant a l'Atenció Especialitzada, ha explicat que moltes de les mancances i debilitats del sistema públic sanitari, que "ja es coneixien s'han vist considerablement agreujades per la pandèmia".En eixe sentit, davant "les reiterades queixes" de la ciutadania, es va obrir al febrer de 2020 una investigació d'ofici sobre les llistes d'esperes quirúrgiques.

Una vegada iniciat el tràmit, la COVID-19 va adquirir la dimensió de pandèmia i es va reconduir el plantejament inicial de la queixa d'ofici per a integrar en la seua anàlisi les noves circumstàncies condicionants de l'atenció especialitzada.

La investigació va concloure recomanant a l'Administració sanitària que implementara mesurades de reforç, fonamentalment en relació amb la disponibilitat de professionals per a "garantir la celeritat i eficàcia en l'assistència al pacient".

De la mateixa manera, va insistir en la necessitat de mantindre en tot moment "un nivell d'informació suficient perquè la ciutadania poguera conéixer la seua situació en les llistes d'espera i les possibles opcions quirúrgiques o d'atenció a les seues dolències".