El PSOE tacha de "insuficiente" las ayudas municipales en los barrios de Málaga

Según el socialista, "sólo tres de cada diez pymes de del comercio minorista y de la hostelería en nuestra ciudad han cumplido con los estrictos requisitos para recibir entre 2.000 y 3.000 euros, mientras que para el resto de sectores no hay ayudas del Ayuntamiento".

Además, ha dicho, "son claramente insuficientes, a razón de 2.000 euros por negocio. A día de hoy sólo 800 pymes malagueñas han optado a esta orden de ayudas, luego sólo se ejecutarán dos de los cinco millones de euros presupuestados para ello", incidiendo en que también "muchas de las pymes solicitantes tienen su local en los barrios de Málaga, abandonados por las políticas del Partido Popular".

En este punto, ha recordado que "tras un año de dura crisis económica, que ha provocado el cierre definitivo del 30 por ciento de las 18.000 empresas inscritas en nuestra ciudad en 2019, ninguna de ellas ha recibido ni una ayuda por parte del Ayuntamiento de Málaga".

Ante esta situación "el equipo de gobierno no ha tenido una respuesta ágil y ambiciosa, porque las ayudas serán de unos 2.000 euros al destinar nuestro ayuntamiento sólo cinco millones de euros a este concepto. Por el lado contrario, nos encontramos con ayuntamientos como el de Mijas, que tiene el 15 por ciento de la población de la ciudad de Málaga, y que a través del plan OREA ha planteado ayudas a 3.500 comercios y pequeños autónomos".

"En total, -ha continuado- el municipio de Mijas beneficiará a estos autónomos y pymes con un total de 12 millones de euros, "mientras que una ciudad como Málaga sólo ayudará a 800 comercios destinando dos millones de euros. Las pymes de Málaga cobrarán 2.000 euros, mientras que las de Mijas, 6.000 euros. Esto es lamentable".

Pérez ha señalado, asimismo, que "esto demuestra que cuando hay un alcalde socialista, en este caso Josele González en Mijas, hay un gobierno volcado en ayudar a quienes más lo necesitan. Y después de 25 años de gobierno del Partido Popular y de Paco de la Torre, quienes se ven más perjudicados son los pequeños autónomos, que vive en barrios olvidados por la gestión municipal según hemos podido comprobar por dos informes del Observatorio de Medio Ambiente Urbano en colaboración con la Fundación Ciedes y la Universidad de Málaga", ha agregado el edil socialista.

"El OMAU que dice que donde nos encontramos, en este entorno de San Andrés y Dos Hermanas en el distrito de Carretera de Cádiz, la pobreza es casi 20 puntos más que en otras zonas de la ciudad de Málaga. Y al final la ayuda no llega a los pequeños comerciantes que están instalados en estos barrios", ha lamentado.

Al respecto, ha incidido en que el PSOE quiere "solicitar al Ayuntamiento de Málaga es que escuche a los vecinos, que escuchen a los comerciantes, que aumenten las ayudas para esos colectivos que pasado 13 meses desde el inicio de la pandemia no han recibido ni un euro todavía". Para el socialista, "la ciudad en la que gobierna el Partido Popular representa a dos Málagas, una Málaga que avanza y una segunda olvidada", ha zanjado el portavoz del PSOE.

Por su parte, la concejala socialista Alicia Murillo ha criticado "las ayudas municipales que no ayudan, porque son insuficientes y no llegan ni en tiempo ni en forma".

Por otro lado, también Murillo ha señalado que "solo 842 pymes malagueñas del comercio y de la hostelería se beneficiarán de las ayudas del Ayuntamiento de las más de 3.000 solicitudes, porque algunos los requisitos, como estar al corriente del pago del impuesto de recogida de basura industrial no tiene ningún sentido".

Murillo ha explicado que "muchos de los empresarios no pagan este impuesto porque el local donde tienen su actividad no es propio, sino que está arrendado, y el pago del impuesto compete al dueño del inmueble. De no haber sido por ese requisito, muchas más pymes y autónomos hubieran optado a estas ayudas municipales", ha concluido la socialista.