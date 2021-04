La mujer que se ha hecho pasar durante años por hija del rey emérito ha hablado para El programa de Ana Rosa. Ana María ha descrito su paso por prisión y ha explicado cómo ha ejecutado algunas de sus estafas. La entrevistada se encuentra ahora en su domicilio, tras pasar unos pocos meses en la cárcel, donde cumplirá el resto de su condena.

Ana María padece una minusvalía por la que ha tenido que recibir cuidados continuos en prisión y se encontraba en la enfermería acompañada por una presa las 24 horas del día. Por esta enfermedad se le ha concedido la prisión atenuada. La hija falsa de Juan Carlos I ha mostrado su emoción por volver a su casa ante las cámaras de AR, a los que ha invitado a contemplar el recinto del chalet en el que vive.

Lo que podría ser una de las peores experiencias de cualquier ciudadano, parece ser que para la estafadora pasar por prisión ha sido una buena vivencia. "¡Me lo he pasado pipa! He montado cada una que para qué", ha comentado la entrevistada haciendo referencia a su estancia en la cárcel. Además, Ana María se ha mostrado orgullosa de algunos de sus fraudes, tanto es así que ha presumido de que en prisión la llamaban "la infantina" y a sus hijos "los monarcas".

Ana María ha confesado que la estafa por la que ha sido condenada no ha sido la única que ha llevado a cabo y por la que ha ganado dinero: "Esta estafa no era mía. He hecho mil estafas que no me han pillado y en una cosa que no me he metido mucho... ¡Pam, a tomar por saco!". La condenada ha confesado que quería retirarse y dejar el negocio en manos de otros, pero que fue arrestada antes de poder hacerlo.

Según ha contado la entrevistada, los agentes encontraron alrededor de 52.000 euros en la caja fuerte. En total, Ana María habría estafado cuatro millones de euros a más de 100 personas. La mujer ha asegurado que las víctimas podrán recibir una indemnización: "Se arreglará económicamente todo lo que ha pasado estos años atrás".

La falsa hija del rey emérito ha reaparecido este martes en directo en silla de ruedas para ser entrevistada por Ana Rosa Quintana, con quien ha compartido largas horas de televisión. La condenada se ha quejado de que la llamen "cara dura" cuando hay otros tantos culpables sin una sentencia firme. "Pero tú entiendes que te llamen cara dura, porque eres una cara dura", ha respondido la presentadora.

La entrevistada ha justificado que no ha presumido de sus estafas, sino que su personalidad es siempre sonriente y que ha hecho todos estos fraudes para sobrevivir. Finalmente, Ana María ha reconocido que viendo su vida con la perspectiva actual, habría hecho las cosas de diferente manera.