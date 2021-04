La Comunitat Valenciana perd 7.938 habitants en 2020 i manté la seua població per damunt dels 5 milions

En tota Espanya, la xifra registrada aconsegueix els 47.344.649 habitants, que es tradueix en una baixada de 106.146 persones (un -0,2%), el seu major descens des de 2015 i coincideix amb la irrupció de la pandèmia.

D'aquesta manera, la reducció del padró en el territori valencià coincideix amb el qual s'ha produït en l'àmbit nacional. De fet, en l'últim any, la població empadronada ha disminuït en la majoria de comunitats autònomes i solament ha augmentat en cinc.

La Comunitat de Madrid (34.297 persones menys), Catalunya (23.551 menys) i Castella i Lleó (13.637 menys) experimenten els majors descensos de població en termes absoluts entre l'1 de gener de 2020 i l'1 de gener de 2021, mentre que els majors augments es produeixen en Regió de Múrcia (6.687 persones més), Castella-la Manxa (2.571 més) i Cantàbria (1.403 més).

Amb els seus més de cinc milions d'habitants, la Valenciana se situa com la quarta més poblada, per darrere d'Andalusia, Catalunya i Madrid.

Respecte a la població estrangera, la Comunitat és la tercera amb una major quantitat -representa un percentatge del 14,7% de la població total de la comunitat- per darrere d'Illes Balears (18,7%) i Catalunya (16,1%). No obstant açò, les 743.597 persones foranes empadronades a 1 de gener de 2021 són 8.534 menys que les que hi havia en 2020, una caiguda de el 1,1%, que dobla el descens a Espanya, del 0,5%.

Durant l'any 2020 el número d'estrangers va augmentar en huit comunitats autònomes i disminueix en la resta: les comunitats que registren els majors increments són Andalusia (5.107), Castella i Lleó (1.766) i País Basc (1.448). En termes relatius, els majors increments de població estrangera es donen a Castella i Lleó (1,3), Galícia (0,9%) i País Basc (0,8%).

El padró també revela que la major part de la població resident a la Comunitat -el 37,5%- ho fa en municipis d'entre 10.001 i 50.000 habitants, mentre que el 30,3% viu en grans poblacions amb més de 10.000 habitants. En llocs que no aconsegueixen el miler d'habitants es troba l'1,7% de la població valenciana.

DADES NACIONALS

Aquest és la primera ocasió en què la població total d'Espanya, inscrita en el Padró Continu, disminueix després de quatre anys consecutius augmentant. La xifra d'espanyols baixa dels 42 milions que s'havien aconseguit per primera vegada l'any passat. Quant als estrangers, encara que el nombre decreix, es manté per damunt dels 5,4 milions.

Per sexes, el 49,0% del total d'inscrits en el Padró són homes i el 51,0% dones. Entre els espanyols hi ha més dones (51,1%), mentre que entre els estrangers hi ha més homes (50,1%). Per lloc de naixement, el 84,6% de la població ha nascut a Espanya i el 15,4% en l'estranger. Per nacionalitat, el 94,3% dels espanyols ha nascut a Espanya, enfront del 9,7% dels estrangers.

Per edats, el 15,1% de la població té menys de 16 anys, el 35,5% entre 16 i 44 anys, el 29,7% té entre 45 i 64, i el 19,7% 65 o més anys. Per nacionalitat, les diferències més acusades en el percentatge d'edat entre espanyols i estrangers es donen en el grup de 16 a 44 anys. Així, el 33,1% dels espanyols es troba en aquest grup d'edat, enfront del 53,9% dels estrangers.

L'EDAT MITJANA CREIX 4 ANYS AQUEST SEGLE

L'edat mitjana de la població inscrita en el Padró és de 43,8 anys. En el que va de segle XXI, l'edat mitjana ha augmentat 4 anys. La dels espanyols és de 44,7 anys i la dels estrangers de 36,6 anys (la dels ciutadans de països pertanyents a la Unió Europea és de 38,9 anys). A més, el 19,7% de la població empadronada a Espanya a 1 de gener de 2021 tenia 65 o més anys. En 2010 aquest percentatge era del 16,8%.

Les edats mitjanes més altes entre les nacionalitats predominants es donen en els ciutadans britànics (53,6 anys), alemanys (49,4) i francesos (42,8) i les més baixes als ciutadans hondurenys (30,3 anys), pakistanesos (31,2) i marroquins (31,7).