El síndic creu que les administracions han "fallat" a la ciutadania en la pandèmia i els urgeix a modernitzar-se

Així, ho ha advertit aquest dimarts el síndic de Greuges, Ángel Luna, després d'entregar en Les Corts la memòria de la institució, que arreplega que s'han tramitat 4.065 noves queixes, 30 d'ofici i 16.052 consultes ciutadanes, enfront de les 4.528 noves queixes, 33 d'ofici, i 11.923 consultes de la ciutadania de l'exercici anterior.

Sobre aquest tema, ha aclarit que aquesta disminució en el nombre de queixes és conseqüència de tres factors. En primer lloc, perquè en 2020 pràcticament en un trimestre no va haver-hi activitat pel confinament, encara que la institució sí que va seguir oberta i atenent a la ciutadania.

A més, els treballadors dels servicis socials, que són un element essencial per a canalitzar les peticions al Síndic, durant aquest any de pandèmia "lògicament s'han centrat en tasques més urgents". Finalment, ha apuntat a la "comprensió" de la població davant aquesta situació "molt crítica", que ha derivat que s'haja posat unes 500 queixes menys però hi haja quasi 6.000 consultes més que en 2019.

Luna ha explicat que de la memòria s'observa que pese "a l'esforç de molts treballadors públics" la pandèmia ha tret "les gravíssimes mancances" de les administracions per a resoldre els problemes per les seues maneres de treballar "obsoletes" i uns "procediments excessivament farragosos, complicats i llargs" carregats de requisits que han de "sortejar" els propis ciutadans o "simplement per a poder contactar amb el seu centre de salut per telèfon, la qual cosa els ha generat una situació de desemparament mentre s'ha augmentat al col·lapse dels servicis socials".

El problema està, ha mantingut, en el "desconeixement de l'administració dels seus propis mitjans" el que ha portat "al col·lapse dels mitjans telemàtics per a sol·licitar les ajudes que arbitraven" o "actuacions laberíntiques que segueixen sense tindre sentit hui en dia" com demanar ajudes a la vivenda.

AJUDES PER A QUI SAP MOURE'S, NO PER A QUI HO NECESSITA

El resultat és que la bretxa tecnològica "s'ha deixat sentir encara més en perjuí dels més febles i especialment dels majors", de manera que les ajudes "moltes vegades no arriben a els qui les necessiten sinó al que sap moure's, que no són precisament els més desfavorits".

Així, la pandèmia ha accelerat "un procés de deteriorament de l'administració pública espanyola en general, no solament la de la valenciana". Un exemple, ha citat, és la llarga cua que va observar en l'Ajuntament d'Alacant per a aconseguir el certificat d'empadronament amb el qual demandar l'ingrés mínim vital incomplint així el dret legal de les persones a no haver d'aportar documents que ja obren en el poder de les administracions.

Per tot açò, ha insistit que per a "poder socórrer" a la ciutadania, atés que els efectes de la pandèmia "van a durar", es requereix de forma "imperiosa" una modernització "profunda" de les Administracions, des de la manera de seleccionar funcionaris, els seus procediments, les seues pràctiques a la seua capacitat de comunicar-se amb la ciutadania.

TIPOLOGIA DE LES QUEIXES

El 43,49% de les queixes procedeixen d'Alacant, el 6,07% de Castelló i el 44,39 de València. El 92,09% es van presentar en castellà i la resta, 7,91% en castellà.

Per matèries, servicis socials, dependència, discapacitat, igualtat i menors van concentrar el 34,93 de les queixes - un total de 1.420- enfront del 31,43% de l'any anterior; seguides de Règim jurídic, participació i transparència amb el 12,10% -492- enfront del 12,17% de l'any anterior; socials i urbanisme el 10,46% -425- enfront del 7,77%; Educació, drets lingüístics i patrimoni cultural valencià el 9,0% -367- enfront del 5,65%.

Li segueixen les referides a Ocupació pública amb el 8,73% -355- enfront del 8,70%; Sanitat amb el 5,04% -205- enfront del 9,70%; Medi ambient amb el 4,72% -192- enfront del 5,12%; Consum, Indústria, Agricultura i Hisenda amb el 4,45% -181- enfront del 9,81%; i Vivenda amb l'1,82% -74- enfront del 2,56%.

Per organismes, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va encapçalar el nombre de queixes amb 2.050, seguida d'Educació amb 1.302; Sanitat amb 267, Vivenda amb 71, Economia amb 42, Agricultura, 34, Política Territorial, 22, Hisenda 15, Participació 9, Presidència de la Generalitat 11 i altres organismes autonòmics 33.

Luna ha avançat que en el que es porta d'any s'han rebut unes 200 queixes més que en el mateix període que l'any anterior fonamentalment en Sanitat, Vivenda, Transparència i Educació, mentre que les presentades per dependència, la renda valenciana d'inclusió o discapacitat "segueixen més o menys la mateixa tònica o fins i tot baixen lleugerament".