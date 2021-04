La abuela de uno de los menores que acusa de abusos sexuales a un frutero: "Mi nieto está sufriendo muchísimo"

Ya son 16 los menores que han denunciado sufrir abusos sexuales por parte de 'El toba', un frutero de Valdeavero (Madrid) que persuadía a los niños con golosinas para que entrasen en su local, donde les realizaba prácticas sexuales.

El 26 de agosto de 2020, el autor de los hechos recibía la primera denuncia. Un gesto que abrió la veda de acusaciones hasta registrarse un total de 16 víctimas.

Estos casos salieron a la luz a partir de que uno de los menores narrara su historia durante una comida. Tras recibir esta información, los familiares y conocidos fueron preguntando a otros menores, entre ellos, amigos del protagonista de la primera confesión. Asimismo, también encontraron pruebas de lo sucedido durante el volcado de los mensajes de Whatsapp de los niños.

Este martes, la abuela de uno de estos pequeños ha lamentado que su nieto "está sufriendo muchísimo y va a necesitar mucha terapia para recuperar su estado normal", durante una entrevista para el programa Espejo Público de Antena3. Y es que, además, la mujer ha asegurado que el de su nieto es "uno de los casos más graves porque se han producido más que tocamientos".

"Yo me enteré porque una de las mamás me preguntó si yo sabía algo y mi hija preguntó a mi nieto a ver si por ser amigo le había hecho algo", ha relatado la mujer. Pero lo más impactante es que los padres de las víctimas no solo tenían contacto sino que "eran amigos de este señor".

Del mismo modo, la familiar se ha mostrado tranquila ante la versión que el acusado dará próximamente, puesto que "los niños en sus declaraciones han sido muy precisos. Todos cuentan el mismo modus operandi".