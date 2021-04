Un detenido tras la desaparición "voluntaria" de la joven salmantina que fue encontrada en Valladolid

Sobre la detención, la representante del Ejecutivo en la provincia ha apuntado que la detención "no está relacionada directamente con la desaparición de la menor" aunque no ha querido dar mayores explicaciones por estar el caso 'sub iúdice', pendiente de resolución judicial.

En cuanto a la desaparición concretamente, ha dicho: "Se preveía, según las investigaciones, que podía ser una desaparición de carácter voluntario y así ha sido". "Nos alegramos de que esta joven esté en buenas condiciones y vuelva de nuevo a Salamanca y a su familia, esa es una buena noticia", ha añadido.