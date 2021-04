Herida una becerra por un ataque de zorros en una explotación de Galinduste (Salamanca), según Asaja

El ganadero ha señalado, a través de Asaja, que al trasladarse a la finca donde había un lote de 50 ejemplares de la raza bovina limusina no encontraba a una de las becerras de diez días. "Íbamos a moverlas a otra parcela y no aparecía por ningún lado", ha apuntado.

"Es una becerra que no se movía del lado de la madre y estaba completamente sana", ha añadido antes de señalar que la encontraron después y que vieron que "le habían arrancado el rabo".

"No hemos llamado a los agentes medioambientales porque no van a hacer nada por nosotros; así que se ha trasladado una veterinaria y haremos todo lo posible por el animal, que aún sigue vivo, pero no creemos que salga adelante, porque esto luego pasa a infectarse", ha explicado.

El ganadero ha achacado el ataque a los zorros ya que "se ven muchos por la zona y coincide con las partes a las que atacan, pero no se ha debido a la acción de uno solo, sino de muchos".

"De momento, el lobo no le vemos y meloncillos, por esta zona no hay, lo que se esta convirtiendo en una superpoblación es el zorro. Vemos muchísimas zorreras a diario", ha continuado.

Tras estos hechos, Asaja Salamanca ha instado a la Junta de Castilla y León a que "ponga con urgencia medidas para controlar la acción de los animales salvajes" y ha solicitado que sea la administración "la que se encargue de todos los desperfectos de la fauna silvestre y no los propios ganaderos".